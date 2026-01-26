Las obras en carriles bici de Gijón crearán dos nuevos ejes en La Pecuaria y El Bibio

Las obras en carriles bici previstas para este año, aunque sumarán menos de un kilómetro de recorrido en tramos nuevos, crearán, a juicio del gobierno local, dos nuevos "ejes ciclistas" en el entorno de La Pecuaria y El Bibio. Empieza a concretar la concejalía de Infraestructuras dos proyectos anunciados hace un año: nuevos carriles en Albert Einstein y en la carretera de Villaviciosa. Ambos tramos, al ubicarse en zonas con sendas ciclistas ya desarrolladas, servirán para conectar los puntos ciegos que hay ahora en ambos entornos y, en la práctica, unirán la senda del Piles con La Pecuaria y el carril ciclista de la carretera de Villaviciosa con la de la avenida de Castilla. Existe una partida en presupuestos de 250.000 euros para acometer ambas obras y la previsión del gobierno es ejecutarlas en el último trimestre del año. ""Son obras demandadas y que permiten conectar carriles bici existentes formando ejes ciclistas, que es lo que verdaderamente tiene utilidad a la hora de facilitar y fomentar este tipo de movilidad", señala Gilberto Villoria, edil forista de Infraestructuras.

La idea de ambos tramos la adelantó el propio Villoria en Plena hace un año y ya por entonces señalaba la idoneidad de escoger estas ubicaciones por la cercanía de ambas con otras sendas ciclistas ya existentes. Así, los 270 metros en la carretera de Villaviciosa cubre el vacío que existe hoy en día en este vial, que tiene un carril bici desde su entronque en Ezcurdia, pero que termina en las zonas ajardinadas de la plaza de toros. El tramo propuesto cubriría ese hueco y hasta la esquina de este mismo vial con la avenida de Castilla, que ya tiene su carril bici hasta Isabel la Católica. El nuevo tramo, entonces, permitiría realizar un recorrido ciclista en un trazado propio y continuado desde Ezcurdia y llegar hasta la glorieta de la avenida de Castilla sin interrupción, pudiendo enlazar en este punto con las sendas ciclistas del Piles –y retomar de nuevo el camino en dirección al este– y del Muro, rumbo al centro.

El planteamiento para Albert Einstein es similar. La calle nace en la desembocadura de la senda del Piles tras Las Mestas y en un entorno a día de hoy poco pacificado, con aceras más bien estrechas y doble carril de circulación en ambos sentidos. La situación mejora una vez pasada la rotonda en el entronque con la avenida de Justo del Castillo y Quinana, la glorieta de la escultura de Francisco Fresno: a partir de este punto ya existe un recorrido ciclista que atraviesa toda La Pecuaria, con bifurcaciones hacia La Laboral y hacia el campus universitario. Así, cubrir este hueco de 400 metros entre la senda del Piles y la glorieta permitiría crear un recorrido protegido para ciclistas de punta a punta, generando un nuevo carril que permitiría también un acceso ciclista más seguro tanto al entorno de Las Mestas como al Club Hípico Astur (Chas), y con acceso a la senda peatonal del Piles, que conecta con caminos peatonales tanto hacia el norte como hacia el sur.

"Coherencia con el entorno"

Considera Villoria que ambas propuestas buscan "la coherencia con el entorno" y la "conectividad de los tramos" ya existentes, así como el "consenso" respecto a los itinerarios propuestos. Aprovecha el forista para defender la gestión de su equipo y criticar la que a su juicio hizo la anterior corporación. "A diferencia del anterior gobierno, no somos partidarios de hacer carriles bici sin sentido y solo por sumar kilómetros, véase por ejemplo el ejecutado en la calle General Suárez Valdés en el mandato anterior, sino que siempre se busca la coherencia con el entorno, la conectividad de los tramos y el consenso respecto a los itinerarios", dice.

Los carriles a ejecutar este año se sumarán a los tres ya realizados en el mandato. El de mayor recorrido fue el de Sanz Crespo, que comunica el entorno del Solarón con la estación de tren, con un recorrido de 900 metros. El carril de Fomento, por su parte, inaugurado hace un año, discurre por 800 metros y comunica Cimavilla con Poniente. El otro trazado ya realizado es el del entorno de El Molinón, estrenado hace también un año, con un recorrido intermitente en este entorno para conectar con sendas ya pacificadas. Ocupa 700 metros y en esencia conecta Óscar Muñiz con Torcuato Fernández Miranda y la alameda de Manuel Preciado con la avenida Enrique Castro "Quini". También conecta con el itinerario ciclista de la senda del Piles y con el puente Inglés, cruzando el río, y pacifica el entorno del IES del Piles en dirección al recinto ferial y el Museo del Pueblo de Asturias.