El plan para Cimavilla movilizará más de cinco millones en obras este año

La hoja de ruta que marca el plan para Cimavilla hasta 2030 se concretará en este 2026 con , se espera, más de cinco millones de euros de inversión en obras. La anualidad que le corresponde a Tabacalera, que se reserva para este año en curso 3,5 millones de euros, encabeza en cifras un listado de obras en el que se incluye también la nueva fase de la plataforma, que tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA se espera licitar este año por alrededor de un millón y medio. La adecuación de un centro de mayores propio para el barrio y la partida reservada para impulsar la renovación de la termas y Campo Valdés acaban de situar la inversión prevista para este año por encima de los cinco millones.

El proyecto de obra para crear el Centro de Arte de Tabacalera es, tal y como recuerda siempre el gobierno desde hace meses, la mayor inversión de la historia del Ayuntamiento en una actuación cultural. La Junta de Gobierno aprobó adjudicar los trabajos el pasado martes, formalizando así el contrato de una actuación plurianual que requerirá 21, 25 millones de inversión. Para este 2026, están reservados 3,5 millones, dejando en torno a seis millones por año para el resto de anualidades ya comprometidas. Está en tramitación también, con dos aspirantes, la licitación para la dirección facultativa de la obra. Se espera que en unos dos meses –por los plazos de alegaciones– puedan comenzar los trabajos. Como ya es sabido, en la ampliación de Tabacalera se incluye el nuevo Museo Nicanor Piñole, que se podrá inaugurar por adelantado –en total Tabacalera durará hasta 42 meses– al contar con accesos propios.

Respecto a la plataforma única, lo que se pretende ejecutar este año es el tramo de viales del llamado anillo oeste que no interfieren con los accesos más próximos a Tabacalera. Estos últimos, entiendo el gobierno que compaginar ambas obras supondría un trastorno excesivo en pleno centro del barrio Alto, se dejarán para más adelante. Así, se prevé invertir unos 1,5 millones de euros para extender la red de plataforma única a las calles Olavarría, Artillería y Honesto Batalón, ejes del anillo oeste junto a los ya ejecutados en Tránsito de las Ballenas y Subida al Cerro, y a los que se sumarán más adelante Emilio Muñiz "el Negro" y de Escultor Sebastián Miranda, que son los viales que deben esperar. El plan de plataforma única se vertebra con un doble anillo perimetral, y el otro, el del este, afecta a Camino de la Fontica y Máximo Marino Fernández y deberá esperar también un tiempo por Tabacalera.

Respecto al centro de mayores, publicaba este periódico hace unos días la previsión de que, iniciada ya la tramitación para llevar hasta El Natahoyo el archivo municipal, un local que sirve de almacén a este recurso, en la plaza de la Soledad, se pueda vaciar este año y reformarse con usos sociales, lo que permitiría dotar al barrio de un centro propio para personas de la tercera edad. El local es conocido por los vecinos y su reforma aparece en el plan de presupuestos con 50.000 euros. En el plan de Cimavilla hasta 2030, figura esta medida en el marco de un programa más amplio y pendiente de desarrollar, pero que pretende vincularse al plan municipal contra la soledad no deseada. Además, en presupuestos aparecen las conocidas partidas de 200.000 para instalar un graderío en la Cuesta del Cholo que renueva el espacio estancial del entorno y también 100.000 euros para desarrollar el proyecto que permita impermeabilizar las termas romanas y, de paso, adecuar Campo Valdés.