Radiografía de las carreras ilegales en Asturias: coches tuneados y citas por Whatsapp de jóvenes “que se creen Fast & Furious”

Un perfil joven, con coches de segunda mano tuneados y quedadas sigilosas por exclusivos grupos de Whatsapp al que resulta "muy difícil" acceder para evitar estas prácticas. Esta es la radiografía general de las decenas de personas, en su mayoría entre los 19 y 30 años, que participan en carreras ilegales por toda Asturias como la de la madrugada del pasado sábado que dejó nueve heridos de distinta consideración en el polígono de Somonte, cerca del barrio de Sotiello, en la parroquia de Cenero, y a un chico con apenas cuatro meses de carné investigado por un delito de conducción temeraria y nueve delitos de lesiones por imprudencia grave. "Estos chavales no aprenden; es muy difícil frenarlo porque cambian de sitio cada poco", reconocen las fuentes policiales consultadas.

En Gijón, el polígono de Somonte y la Zalia son los dos puntos más conflictivos de estas prácticas. Más que carreras, matizan los expertos, "se juntan para hacer trompos y derrapes; no hay tanta constancia que compitan en carrera". Por lo general son jóvenes de toda Asturias, incluso algunos llegados de comunidades autónomas próximas como Galicia, que se juntan en puntos concretos. Cierto es que a veces hay gente de mayor edad. Incluso hay constancia de haber identificado hasta algún matrimonio con bebés. "Quedan por pequeños grupos de whatsapp, pero son muy exclusivos y difíciles de entrar ahí", confiesan las fuentes consultadas. Quedan a comer pizza o hamburguesas, muchos de ellos acompañados de sus parejas, y comienzan luego el espectáculo de ruidos y maniobras temerarias.

La clave es que los vecinos de las zonas afectadas se percaten y alerten a la Guardia Civil para que los pille "in fraganti" como ha ocurrido en múltiples ocasiones por toda la región. Suelen ir llegando a la vez, por lo que la concentración de coches se percibe en las viviendas de las parroquias próximas. Suelen ser vehículos de segunda mano. Hay mucho BMW y Peugeot a los que les trucan el motor y rebajan las ruedas para lograr sus objetivos en este tipo de prácticas. El del joven investigado, que declarará ante la jueza de instrucción en los próximos días, era un BMW serie 3 E46 de color blanco. "Se creen que son los de ‘Fast & furious", ironizan las mismas fuentes.

Apenas dos semanas antes del último episodio, el Instituto Armado tuvo conocimiento de otra de estas concentraciones en las que a veces se supera el centenar de participantes. En aquella ocasión no hubo que lamentar grandes incidentes y la concentración se dispersó. Nada que ver con lo ocurrido en la calle María González "La Pondala" y el accidente que provocó que un joven de 19 años perdiese el control de su vehículo al marchar del polígono por querer chulear "haciendo ruido" con el motor, tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. De pronto, y teniendo en cuenta que tenía carné de conducir desde el pasado septiembre, perdió el control de la parte trasera del coche, y al intentar maniobrar perdió el control y acabó arrollando a un grupo amplio de personas. Nueve heridos dejó. Él resultó ileso.

Entre gritos y confusión, muchos de los presentes –se estima que hubiese entre 25 y 30 vehículos en el aparcamiento del polígono de Somonte– que resultaron ilesos comenzaron a emprender la huida a sabiendas de que llegarían los guardias civiles y equipos de emergencias. Así fue.

La escena la conocen. Desde la Guardia Civil son muchos los controles que llevan a cabo y realizan identificaciones por toda Asturias. El entorno del Parque Principado en Siero, el polígono de Olloniego y La Corredoria en Oviedo o el Parque Empresarial del Principado (Pepa) de Avilés son otros lugares donde el problema de las carreras está presente como constatan las actuaciones del año pasado realizadas por la Benemérita de un problema que tiene en vilo a muchos vecinos.