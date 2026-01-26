La reforma del Albergue Covadonga de Gijón ya tiene fecha para su "inmediata" aprobación

La reforma del Albergue Covadonga de Gijón, una de las obras más esperadas de los últimos años, dará mañana un paso clave. Así se ha anunciado este lunes en el Debate sobre el estado del municipio, donde se ha dicho que la reforma se aprueba mañana en la junta de gobierno con el objetivo de que su licitación sea "inmediata".

Además, se ha explicado que a lo largo del año, el Ayuntamiento hará un diagnóstico del sinhogarismo en la ciudad, con el objetivo de "planificar con seriedad la respuesta municipal" y "construir una hoja de ruta que permita reorganizar y, cuando sea necesario, crear nuevos recursos".

Junto a esta planificacion, se ha detallado que en 2026 empezarán las obras de un nuevo comedor social con "una metodología innovadora en la atención social, cofinanciado y supervisado técnicamente desde la Fundación".

Noticias relacionadas

Por otro lado, se ha puesto de manifiesto por parte del gobierno local que en estos "dos últimos años hemos incrementado de manera muy significativa el apoyo municipal". Ello ha cristalizado en "393.700 euros más para la Asociación Gijonesa de Caridad/Cocina Económica y 410.000 euros más para la Fundación Albergue Covadonga".