Una unidad con sello de calidad en el hospital gijonés de Cabueñes, que tiene el "mejor" abordaje integral en España

La Unidad de Educación Diabetológica del Hospital Universitario de Cabueñes está de enhorabuena. El esfuerzo llevado a cabo en el último lustro por mejorar la organización en las consultas, reducir la lista de espera y establecer protocolos para fomentar el autocuidado de los pacientes diabetológicos ha obtenido premio. Este equipo enmarcado en el servicio de Endocrinología acaba de recibir la certificación ISO 9001, un sello de calidad que no tiene ninguna otra unidad de Educación Diabetológica en Asturias. Además, los enfermeros que la componen destacan que son "los primeros en contar con esta distinción tratando tanto a niños como a adultos". "En la mayoría de hospitales separan la parte pediátrica", subrayan.

Esta unidad del principal complejo sanitario gijonés acumula décadas de actividad. Tras la pandemia, en la que lograron realizar más de 4.000 consultas por videollamada, comenzaron a pensar en cómo podrían dar un salto de calidad.

Fue a mediados de 2023 cuando los enfermeros que componen la unidad pidieron al equipo de Calidad e Innovación del área sanitaria V que empezaran a trabajar de forma conjunta para garantizar las mejores condiciones en seguridad, limpieza y organización. La coordinadora de Calidad e Innovación, Amalia Franco, se puso manos a la obra junto al resto de sus compañeros y de los profesionales de la unidad de Educación en Diabetes. "Llegamos a sacar 332 kilos de material no necesario entre las cuatro consultas. Se acumulaban cosas que no se utilizaban y se hizo una labor de reciclaje", comenta Franco.

Una vez logrado ese apartado, el reto de la unidad desde mediados de 2024 se centró en conseguir una importante disminución de la demora para pasar por consulta. "Estaba en unos dos meses y ya estamos en tres semanas. Logramos tener un circuito claramente establecido para priorizar casos urgentes. Antes, ese proceso no estaba protocolizado", se felicitan María Ablanedo, María Jesús García, Cristina Menéndez y David Hidalgo, los cuatro enfermeros gijoneses que componen la unidad.

Para poder reducir el tiempo de espera para pasar por consultas resultó clave fijar unos criterios de derivación y de alta. "Trabajamos con programas estructurados de educación terapéutica que tienen una serie de sesiones a tratar. Una vez que las concluimos, se supone que ya hemos capacitado al paciente para que pueda cuidarse de forma autónoma", explica María Jesús García, quien forma parte de la unidad desde hace diez años.

"Está claro que nunca cerramos nuestra puerta y siempre nos tienen a su disposición cuando surgen dudas, pero es necesario que salgan pacientes de los programas para que podamos asumir a los que están esperando", desarrolla García.

Tanto ella como sus compañeros coinciden a la hora de señalar que "lo más gratificante de nuestro trabajo es que los pacientes nos hacen sentir que formamos parte de su familia". "Como tenemos la característica especial de que tratamos tanto a niños como a mayores, empezamos a verles cuando son pequeños y seguimos viéndoles cuando van creciendo. Entonces, nos convertimos en unos referentes para ellos", remarcan estos enfermeros, que ya han establecido unos protocolos para que la unidad mantenga la forma de trabajar actual en el futuro. "Queremos que lo que hemos conseguido no se pierda cuando nosotros no estemos", defienden.

Los datos más recientes presentados por el Principado de Asturias cifran en más de 86.000 las personas a las que les afecta la diabetes en Asturias. A lo largo del año, esta unidad programa más de 4.000 consultas.

Más allá de esas cifras genéricas, María Ablanedo pone el foco en que "llevamos una media de ocho debut en diabetes de tipo 1", la enfermedad autoinmune crónica que afecta a las células del páncreas que producen insulina.

Ese momento del diagnóstico inicial es uno de los que más cuidan en esta unidad. "Son unos instantes que suelen tener impacto en los niños, pero también en sus familiares", señala Ablanedo.

Teniendo en cuenta esas experiencias, en esta unidad decidieron recientemente implementar la figura del psicólogo "de enlace", una figura pionera. "Lo que hacemos es trabajar junto a los psicólogos del hospital. Cuando tenemos algún debut, siempre les pedimos que hagan una valoración de la situación para darles apoyo emocional a los pacientes y a sus familiares. Queremos que ellos sientan que en ese proceso nunca van a estar solos", argumentan este grupo de enfermeros.

De cara al futuro, en la unidad confían que la sociedad participe de manera masiva en el cribado de diabetes de tipo 1 que se ha puesto en marcha a nivel nacional para familiares de primer grado de pacientes. "En muchas ocasiones, los pacientes empiezan a tener síntomas que dejan pasar porque no los identifican con la diabetes. Entonces, con el paso del tiempo, eso va empeorando y cuando llegan hay que ingresarles en la UCI por el punto de gravedad. Con ese cribado se consigue que la enfermedad se detecte antes, que demos inicio a una educación previa y que el debut no sea tan abrupto", reivindican.

A lo largo de la última década, han incorporado de forma progresiva distintos avances tecnológicos, como los sistemas híbridos de asa cerrada o sensores que les permiten a los pacientes poder conocer su glucemia en tiempo real sin necesidad de tener que realizar el cásico "pinchazo" en el dedo. "Ese fue el mayor avance después de la insulina", aseguran los cuatro enfermeros especialistas de Cabueñes, que hacen hincapié en que "la tecnología sin educación terapéutica no sirve de nada". "La clave es que sepan interpretar datos y que cuiden su tratamiento, la alimentación y el ejercicio", culminan.