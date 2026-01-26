Los vecinos de la zona rural de Gijón urgen "medidas drásticas" para atajar las carreras ilegales, que están "fuera de control"

"La tragedia se veía venir". Con esta contundencia se expresaron ayer buena parte de los líderes de las asociaciones vecinales de la zona rural de Gijón, reunidos por LA NUEVA ESPAÑA en el polígono de Somonte, en la zona cero del accidente que dejó nueve personas heridas tras ser arrolladas por un vehículo que participaba en una concentración de coches donde se realizaban carreras ilegales y peligrosas maniobras. Los vecinos están hartos de la situación de inseguridad que atraviesan en sus parroquias y que se acrecenta cada día más. Los representantes de Veriña, Monteana, Monte Areo y San Roque reclaman "medidas drásticas" para poner fin a estas reuniones de conductores temerarios en los polígonos y que están "fuera de control", tales como vigilancia permanente por parte de las fuerzas de seguridad y un severo endurecimiento severo de las sanciones.

El accidente protagonizado por el conductor de 19 años es la gota que colma el vaso de los vecinos, que conocen de primera mano lo que ocurre durante las noches de los fines de semana en lugares como este polígono, en la Zalia o en el alto del Infanzón, por enumerar algunas ubicaciones en Gijón: son eventos multitudinarios y organizados con mucha afluencia, que mueven "entre 200 y 300 personas".

"En el cementerio de Veriña, que ahí es una zona donde quedan para luego ir a otro lado, yo tengo contados 30 coches", explicaba José Luis Nicieza, presidente de la asociación de vecinos de Veriña, en plena rotonda, sobre las huellas de los derrapes que dejó el BMW colisionado. Tino Mendoza, de la Asociación de Monteana, añade que no se trata "siempre de carreras" al uso, en la que dos o más vehículo se baten, sino más bien exhibiciones de potencia de los coches de gran cilindrada: "Es simplemente coger la recta y decir ‘a ver cuánto coge el coche de aquí hasta allí’; van a hacer el tonto", sentencia sobre estos hechos, que son habituales en La Zalia, además de la conducción deportiva basada en el derrape, que se conoce como ‘drift’.

"Van a hacer el tonto"

En este sentido, los vecinos aprecian la presencia de vehículos con grandes modificaciones técnicas en estos encuentros. "Llevan coches trucados a 400 caballos... auténticas barbaridades", relató Mendoza, quien asegura que se alcanzan velocidades de más de 200 kilómetros por hora en las rectas de estos viales públicos. "La gente tiene miedo porque hay veces que no puedes salir de casa. Dices ‘me van a llevar por delante’", añadía Nicieza en la conversación. Según su testimonio, los vehículos pasan por delante de las viviendas en Veriña o la subida a La Campa a velocidades de entre 100 y 130 kilómetros por hora en vías con límites de velocidad muy por debajo de la alcanzada.

La buena organización de estos grupos, de los que forma parte gente de toda Asturias y "·muchos" de Gijón, es, a juicio de los vecinos, el mayor obstáculo para la policía. Utilizan grupos de WhatsaApp para detectar la presencia de patrullas y coordinar los encuentros en lugares de con huída fácil. "Pegan un aviso, marchan todos, y a los tres minutos aparece la policía y ya están todos corriendo...", inciden los vecinos.

Por su parte, José Manuel Cadavieco, representante de la asociación de vecinos de Serín, coincidió en la gravedad de una situación contra la que llevan años "peleando". "Siempre hablamos que iba a llegar la desgracia y ya llegó". Cadavieco, Nicieza y Mendoza lamentaron, junto a Emilia Silva y Javier Fernández, de la Asociación de San Roque, que, a pesar de las constantes llamadas a la Guardia Civil y a la Policía Local no se erradica el problema. "Lo dices y no te hacen caso... vienen unos días y luego ya...", explican.

Mendoza también arroja algo de luz sobre el perfil de gente que acude a este tipo de concentraciones donde se exhibe músculo automovilista, ya que no solo acudirían jóvenes de apenas 20 años, algo que él mismo pensaba al principio, sino gente de "todo rango de edades" y algunos de "muy alto poder adquisitivo".

Las reivindicaciones de los vecinos son claras y directas. Además del incremento de la vigilancia, "permanente" a ser posible, los habitantes de la zona rural proponen que las sanciones dejen de ser meramente económicas y pasen a ser ejemplarizantes. "Al que pillen pues tienen que meterle un paquete, una sanción fuerte de verdad", manifiestan, véase la retirada definitiva del carné o la confiscación y desguazado de los coches implicados en este tipo de prácticas.

El conductor accidentado este viernes de madrugada tenía el carné de conducir desde hacía tan solo cuatro meses y la mayoría de veces los protagonistas de estos incidentes son conductores noveles. En este sentido, los vecinos reflexionan sobre una hipotética limitación de la potencia de los coches para conductores que aún deberían llevar la L en la luneta trasera.

Este clima de inseguridad reabre heridas muy dolorosas en la zona. Durante la reunión, los vecinos recordaron con gran pesar el accidente mortal que en mayo del año pasado conmocionó a la parroquia de Cenero. En aquella ocasión, un joven de 18 años, vecino de Monteana, falleció en una colisión frontal entre un Audi y un BMW en la carretera de Trubia y ese fantasma sigue presente entre los vecinos, quienes ven en el reciente atropello de Somonte un patrón que se repite y recomiendan "concienciar" a los chavales.

El encuentro en Somonte concluyó con un llamamiento a la concienciación de los jóvenes y sus familias, ya que se "desgracian vidas" y no solo las de los heridos posibles fallecidos, sino las de los propios conductores. "Si no se actúa ahora con firmeza, la próxima tragedia podría ser irreversible", rematan.