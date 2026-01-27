Divertia presenta un nuevo recurso para sacar adelante Siente Gijón: "Solo tiene en contra a la asociación que demandó"

Siente Xixón, el programa de actuaciones musicales en vivo y en directo en bares de Gijón, regresa por tercera vez a los tribunales. Divertia ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón. Dicha sentencia acuerda la anulación de las bases de Siente Xixón al entender la magistrada, a grandes rasgos, que las bases del programa “no garantizaban el descanso vecinal”. Lo que dice ahora Divertia es que su recurso se apoya en jurisprudencia y normativa municipal que “avala la concesión de autorizaciones extraordinarias para actividades culturales de carácter puntual”.

“No vamos a renunciar a un programa que ha funcionado, que promueve la cultura en vivo, apoya a músicos y artistas y a locales de la ciudad, y que respaldan la inmensa mayoría de colectivos”, aseguró este martes el presidente de Divertia, el concejal no adscrito Oliver Suárez. Esta ya larga batalla judicial es entre el Ayuntamiento y la asociación Asturias de Noche, una entidad que aglutina a varios dueños de locales de ocio nocturno. Esta asociación fue la que alegó contra Siente Xixón y la que, de momento, ha ganado dos veces.

En este nuevo recurso formalizado ahora por Divertia, es decir, por el Ayuntamiento, defiende que las bases del programa establecen una limitación clara del número de actuaciones, “evitando en todos los casos cualquier situación de habituabilidad”. También, cuentan desde Divertia, el recurso argumenta que las bases constituyen un documento de carácter genérico, abierto a todo tipo de locales, “por lo que las determinaciones concretas relativas a medidas de seguridad y aforos deben recogerse en las autorizaciones específicas que se concedan en cada caso”.

Por otro lado, el Ayuntamiento afirma que las bases “respetan escrupulosamente el derecho al descanso de vecinos y vecinas” y recuerda que “en las ediciones anteriores el programa se desarrolló de forma modélica”. También añade: “(El programa) solo tiene en contra a la asociación que presentó la demanda (Asturias de Noche), una asociación empresarial vinculada al ocio nocturno, al que el programa no influye”, remató Oliver Suárez.

Así, Divertia finaliza diciendo que Siente Xixón y Siente Xixón Terrazas son “herramientas clave para la dinamización cultural de la ciudad y sirven de apoyo al tejido creativo y hostelero local”. También añaden desde la empresa municipal que, mientras se resuelve el recurso, se seguirá trabajando en el diseño de iniciativas culturales que fomenten la vida cultural en Gijón dentro del marco legal y con criterios de convivencia y respeto.