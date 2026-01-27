Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Festival Aéreo de Gijón 2026 ya tiene fechas para este verano

El certamen se celebrará en estos tres días

Un momento del festival del año pasado

Un momento del festival del año pasado / Ángel González

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Si ayer fue la Semana Negra... hoy es el Festival Aéreo Internacional de Gijón el que va tomando forma. Y es que aunque aún quedan varios meses para el verano gijonés, la configuración de los meses de más actividad en la ciudad no para de ofrecer información a cuenta gotas. Hoy los organizadores del Festival Aéreo han anunciado las fechas en las que los aviones surcarán los cielos de la ciudad a finales de julio.

Según el cartel distribuido por la Asociación Cultural Aeronáutica la cita tendrá lugar los días 24,25 y 26 de julio. En esas jornadas, los cazas y helicópteros se dejarán sentir en la ciudad con sus entrenamientos y también con su exhibición en la playa de San Lorenzo. La cita promete, como siempre, ser multitudinaria y reunir a miles de personas en el paseo de San Lorenzo para ver en primera persona las grandes cabriolas de estos aparatos.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El Festival Aéreo Internacional es uno de los platos fuertes, por no decir el plato principal, de un certamen más amplio que es la Fiesta del Cielo. Alrededor de esta marca suelen agruparse los espectáculos de drones en la playa de Poniente y decenas de actividades relacionadas con la aeronáutica que incluyen cosas que hacer para mayores y para pequeños. Es de prever que, si las fechas del festival son los días 24,25 y 26 de julio, la Fiesta del Cielo se celebre en días que pivoten en torno a esas fechas.

