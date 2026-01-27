Es de Gijón y sus diseños gráficos triunfan en toda España: “La sencillez es lo más difícil, pero también lo que más llega”

Paula Martínez Noval (Gijón, 1975) -bajo el nombre profesional de Paula Noval- dirige desde hace seis años su propio estudio de diseño y comunicación, un espacio pequeño en tamaño, pero grande en ambición creativa, desde el que acaba de conquistar uno de los reconocimientos más importantes del sector a nivel nacional: el Premio Anuaria de Oro a mejor campaña de publicidad comercial por “Otoño en el Jardín Botánico de Gijón”. “Fue una alegría muy grande y un orgullo”, reconoce. “Cuando hicimos esa imagen ya estábamos muy contentas con el resultado. Nos parecía que funcionaba muy bien, pero recibir un premio nacional no es fácil”.

Aunque hoy se define como diseñadora gráfica, Noval no llegó al sector por un camino directo. “Yo empecé estudiando marketing”, explica. Fue durante la carrera, al descubrir el mundo de la publicidad, cuando comenzó a interesarse por las gráficas y los anuncios. “Ni siquiera sabía que existía esta profesión. Me enteré bastante tarde”.

A partir de ahí, comenzó una etapa marcada por el autoaprendizaje, los cursos y la experiencia práctica. “Tuve la suerte de empezar pronto en un estudio”, recuerda. Empezó como ayudante, fue creciendo profesionalmente y llegó a dirigir equipos como directora creativa antes de lanzarse a crear su propio proyecto. Hoy suma ya 25 años de trayectoria en el sector.

“Ver nuestro trabajo por Gijón hace mucha ilusión”

El estudio Paula Noval Diseño y Comunicación, creado hace 6 años, lo forman actualmente dos personas: Paula Noval y Laura Cordero. “Somos solo dos, pero nos complementamos muy bien”. Para ella, el trabajo en equipo es clave. “El estudio es mío, pero para mí es muy importante la labor conjunta. Yo aporto la experiencia y la gestión, Laura aporta juventud y nuevas ideas”.

Uno de los aspectos más gratificantes de su trabajo es la visibilidad en la ciudad. “Somos de Gijón, y ver nuestras ilustraciones en los autobuses o en las calles nos hace mucha ilusión”, confiesa. “Otros trabajos no se ven tanto, pero estos sí, y eso motiva”.

La campaña “Otoño en el Jardín Botánico” es un buen ejemplo. A través de hojas convertidas en animales, como un búho o un erizo, logró conectar naturaleza, divulgación y educación ambiental. “Queríamos unir valores del Botánico con una imagen sencilla, que entrara por los ojos”.

Cuando analiza por qué su trabajo ha sido premiado, Noval no duda: “La diferencia está en la sencillez”. “En el estudio siempre buscamos minimizar, quedarnos con lo básico. Que con un solo vistazo se entienda todo. Parece fácil, pero es lo más difícil y lo que más llega”, explica. “Dos hojas y dos ojos pueden decir muchas cosas si están bien pensadas”. Ese proceso requiere tiempo, prueba y error. “El primer boceto fue un erizo, luego apareció el búho… vas buscando hasta que encuentras lo que encaja”.

Además del Premio Anuaria de Oro, el estudio ha recibido dos Premios Selección: uno por el cartel del Botánico y otro por la campaña del Día Mundial del Agua, en la categoría de interés social. “Son premios nacionales por los que compites con estudios mucho más grandes, por eso tiene tanto valor”, señala.

Diseñar con responsabilidad social

La imagen del Día Mundial del Agua tenía un componente especialmente sensible. “Es una responsabilidad”, admite. “Sabes que lo va a ver mucha gente y quieres que tenga sentido”. En este caso, partían del lema “menos es más”. “Queríamos mostrar cómo pequeños gestos, como cerrar el grifo o ducharte menos tiempo, se multiplican y afectan al conjunto del planeta”, explica. “En el cartel ves un mundo, pero también ves tu ciudad, tu entorno. Eso ayuda a que el mensaje llegue”.

De cara al futuro, el objetivo de Noval es seguir creciendo con calma. “Queremos mantener el nivel y seguir trabajando como hasta ahora”, afirma. “No buscamos hacer muchísimos trabajos, sino hacerlos bien. Que la gente nos llame por la calidad”. También reivindica el papel de las mujeres en el sector. “Somos un estudio pequeño, formado por dos mujeres, y eso tiene mucho valor”, destaca. “No hay tantos estudios femeninos visibles y por ello también somos referentes”.