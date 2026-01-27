La Guardia Civil concluye la investigación del atropello múltiple en Gijón durante una carrera ilegal

La Guardia Civil ya ha dado por concluidas las diligencias del atropello en el polígono de Somonte (Cenero) durante la celebración de una carrera ilegal la pasada madrugada del sábado al domingo. Una carrera ilegal en la que un joven de 19 años fue detenido tras haber perdido el control de su coche y dejar nueve heridos, entre ellos seis graves.

Detallan las fuentes consultadas, para la Benemérita todas las pesquisas sobre el terreno están ya realizadas y se tiene claro qué fue lo que sucedió. Ahora, dichas diligencias tendrán que ser trasladadas al juzgado para que se den los pasos judiciales oportunos. Dicho traslado se espera que sea de forma inminente, posiblemente ya hoy.

A continuación habrá que ver qué es lo que se estima en el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón, que es el que se encontraba de guardia en el momento de los hechos. Por ahora, el implicado, que se encuentra en libertad provisional investigado por un delito de conducción temeraria y otros nueve de lesiones por imprudencia grave, tan solo fue llamado a declarar ante la Guardia Civil poco después de su arresto, acogiéndose a su derecho a no declarar. Será, por tanto, en los próximos días cuando se espera que la titular de dicho juzgado llame al implicado para dar, si lo estima oportuno, su versión de los hechos.

Según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA, el implicado quiso "hacer ruido" al irse de Somonte "para chulear" y fue entonces cuando perdió "el control". Según las fuentes consultadas, este chico, que apenas llevaba cuatro meses con el carnet, no participaba en la carrera de Somonte. Fue al intentar maniobrar con su vehículo, un BMW Serie 3 E46, cuando se le fue el coche y arrolló a varias personas que se encontraban en la calle María González "La Pondala".

Clamor vecinal

El accidente tuvo lugar en una zona en la que la Guardia Civil ya había intervenido en los últimos meses como consecuencia de la celebración de varias carreras ilegales. En octubre del año 2024, por ejemplo, la Benemérita pudo asestar un gran golpe a este tipo de carreras ilegales disolviendo una concentración que se estaba produciendo en el entorno de la Zalia y Somonte y en la que había más de 100 coches implicados.

“Se veía venir”. Esta es la reflexión de muchos vecinos de la parroquia de Cenero, en cuyos barrios son habituales los conflictos e inseguridades por culpa de las carreras ilegales. Unas prácticas llevadas a cabo especialmente por “personas muy jóvenes” como la que esta madrugada ha dejado hasta nueve heridos, varios de ellos graves, a un chico de 19 años detenido como autor del atropello múltiple. “Cuando empiezas a ver movimiento de coches de marcha ya te lo hueles que va a haber una carrera. No hace ni un mes que hubo otra; siempre son todos muy jóvenes, de 19 o 20 años”, reflexionaba esta mañana Bibiana Martínez, del restaurante El Rincón de Mabi.