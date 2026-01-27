Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un motorista de 21 años a la salida de Gijón: sufrió un pinchazo y cayó con su moto

El incidente generó retenciones en la rotonda del Caballo, en Viesques

Una ambulancia en el Hospital de Cabueñes en una imagen de archivo

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Nuevo accidente de tráfico en Gijón. Un motorista tuvo que ser evacuado al Hospital de Cabueñes con diferentes politraumatismos. El accidente tuvo lugar sobre las 14.20 horas de la tarde en la rotonda del Caballo, es decir, es uno de los puntos de acceso y salida de la ciudad hacia la A-8.

Según las fuentes consultadas, el motorista, un chico de 21 años, sufrió una caída tras haber tenido un pinchazo con su moto. Fue la Guardia Civil la que requirió la presencia de una ambulancia para poder atender al joven.

Pese a lo aparatoso del accidente, estas mismas fuentes explican que la vida del chico no corre peligro.

