Herido un motorista de 21 años a la salida de Gijón: sufrió un pinchazo y cayó con su moto
El incidente generó retenciones en la rotonda del Caballo, en Viesques
Nuevo accidente de tráfico en Gijón. Un motorista tuvo que ser evacuado al Hospital de Cabueñes con diferentes politraumatismos. El accidente tuvo lugar sobre las 14.20 horas de la tarde en la rotonda del Caballo, es decir, es uno de los puntos de acceso y salida de la ciudad hacia la A-8.
Según las fuentes consultadas, el motorista, un chico de 21 años, sufrió una caída tras haber tenido un pinchazo con su moto. Fue la Guardia Civil la que requirió la presencia de una ambulancia para poder atender al joven.
Pese a lo aparatoso del accidente, estas mismas fuentes explican que la vida del chico no corre peligro.
