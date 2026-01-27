De los incumplimientos de Asturias y España con Gijón a los problemas de la vivienda: las propuestas de los partidos para el debate sobre el estado del municipio

Los dos grupos municipales que forman parte del gobierno local de Gijón, Foro Asturias y el PP, presentarán mañana, en el Pleno del Estado del Municipio, siete propuestas conjuntas de resolución, seis de ellas con exigencias a los gobiernos central y autonómico: la recuperación de la autopista del mar entre El Musel y Francia, agilizar las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes, impulsar el plan de vías y la estación intermodal, acelerar los accesos a El Musel, medidas para facilitar el acceso a la vivienda y el mantenimiento de varios tramos de carreteras autonómicas en Gijón. Con la séptima plantean que el Pleno apoye actuaciones municipales para promover la declaración de la Universidad Laboral como Patrimonio de la Humanidad.

En cuanto a la autopista del mar, Foro y PP plantean instar al gobierno de Asturias a «adoptar las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento mediante la implicación del Gobierno de España y el resto de actores que puedan participar en la misma».

Respecto a la ampliación del Hospital de Cabueñes plantean instar al gobierno asturiano a «adoptar las medidas necesarias para agilizar de forma inmediata las obras». También al gobierno asturiano va dirigida la petición para el mantenimiento o reparación de las carreteras AS-326 (Tabaza-Somonte), AS-376 (Gijón-Langreo), AS-363 (Venta de Veranes-Somonte) y AS-377 (Gijón-Pola de Siero).

También proponen resoluciones para espolear al gobierno central. Una de ellas, sobre el plan de vías y la intermodal. Ahí, Foro y PP instan al gobierno de España a que, en el marco de Gijón al Norte, «impulse de manera definitiva la licitación de la futura Estación Inermodal», procediendo cuanto antes «a la tramitación de un convenio global». Además, también plantean impulsar la tramitación de la firma del convenio parcial para el derribo del viaducto de Carlos Marx, la construcción del nuevo vial en superficie y la reposición de los colectores. Además, también instan a que «Adif adecente la parcela situada entre la estación provisional y el Parque del Tren de la Libertad».

El pleno sobre el estado del municipio en Gijón, en imágenes / Ángel González

En cuanto a los accesos a El Musel, plantan instar al Ministerio de Transportes «a licitar y ejecutar en el menor tiempo posible una solución definitiva para que el tráfico pesado deje de circular en superficie por los barrios de la zona oeste y el compromiso, por escrito, respecto a los plazos y la inversión del nuevo proyecto». A mayores, también plantean que el propio Pleno municipal declare «su apoyo sin ambages» a las reclamaciones vecinales de la zona oeste contra el paso del tráfico pesado con origen o destino en el Puerto.

Tanto al gobierno de Asturias como al de España va dirigida la propuesta de Foro y PP para instarles a facilitar el acceso a la vivienda. Al de Asturias, reclamándole medidas para facilitar la construcción de vivienda protegida en Gijón que permita el Plan Estatal de Vivienda y recuperando el área residencial Eco Jove. Al Ministerio de Vivienda, instándole a concluir de inmediato la aprobación del Plan Estatal de Vivienda. Esta propuesta de resolución también plantea que el Pleno respalde el desarrollo de dos medidas municipales: el Plan Llave y el programa Gijón Confía Alquilando.

En cuanto a la Universidad Laboral, lo que plantean es que el Pleno se comprometa con el objetivo de que la Unesco la declare Patrimonio de la Humanidad, «impulsando actuaciones de conservación, puesta en valor y mejora de sus espacios" como la reforma de la piscina y las instalaciones deportivas, «así como la colaboración con las administraciones competentes y los organismos internacionales necesarios».

PSOE

Todos los grupos de la oposición municipal llevan también sus propuestas. Las infraestructuras estatales pendientes son objeto de una de las propuestas del PSOE, instando al gobierno local a concertar una reunión entre el Ministerio de Transportes, la Alcaldesa y los grupos municipales para exigir al Estado que concrete financiación y plazos para los accesos a El Musel, la estación intermodal y el metrotrén.

Instar al gobierno local a aprobar la Ordenanza de Movilidad y la Zona de Bajas Emisiones, ejecutar las acciones previstas en el Plan de Movilidad Sostenible 2023-2032 y aumentar la flota de Emtusa conforman otra de las propuestas de los socialistas.

El PSOE plantea también un Pacto Social por la Vivienda en Gijón con la adopción de medidas municipales para facilitar el acceso a la misma. Otra de sus peticiones es que se realice un plan de choque para el mantenimiento y limpieza en la zona urbana y rural del concejo.

La renovación y ampliación de los centros municipales es otra de las reclamaciones del PSOE. Los socialistas también proponen que el Pleno inste al gobierno local a elaborar una estrategia de captación de inversiones industriales, políticas activas de empleo, y una estrategia de formación acorde a las demandas de las industrias.

Proponen además que un plan de inversiones en la Fundación de Servicios Sociales, asociado a mejoras en el servicio que ofrece.

El PSOE también quiere instar al gobierno local a consensuar con el del Principado un nuevo plan de calidad del aire, principalmente en la zona oeste. Además, plantea que se redacte una nueva ordenanza municipal del ruido.

Transformar las pistas deportivas de los colegios públicos en «polideportivos ligeros», dotándolas de vestuarios, es otra de las propuestas del PSOE. Los socialistas también abogan por apoyar las fiestas organizadas en los barrios y parroquias.

Vox

Desde Vox se insta al equipo de gobierno municipal a reclamar a la Consejería de Salud y al Gobierno del Principado de Asturias «un compromiso real y firme con las obras de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes que incluya partidas presupuestarias suficientes y que se cumplan los plazos previstos de ejecución».

También plantea Vox instar al equipo de gobierno a exigir al Ministerio de Transportes y a la Consejería de Movilidad del Principado «un compromiso firme con el desarrollo de las infraestructuras pendientes en el concejo de Gijón, incorporando plazos definidos, financiación suficiente y una planificación realista» en relación con los accesos a El Musel, el plan de vías, la Zalia, la autopista del mar y la llegada del AVE a Gijón.

Otra de sus propuestas es que el Pleno acuerde mostrar su apoyo a la implantación del Hospital Quirón en Nuevo Gijón «por su contribución a la mejora de la atención sanitaria, al empleo y al desarrollo del municipio». Y otra, que el pleno muestre su apoyo a la implantación de la Universidad Europea en el Parque Científico y Tecnológico.

Además, Vox insta al equipo de gobierno a aumentar la plantilla de la Policía Local para mejorar la seguridad ciudadana, al considerar que ha aumentado la criminalidad en Gijón. También insta al gobierno local a adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para mejorar el alumbrado público en la ciudad, solucionando los apagones y deficiencias existentes.

En materia de vivienda, Vox aboga por la simplificación administrativa, aligeramiento de la burocracia, eliminación de trabas y reducción drástica de los impuestos que cobra el Estado; derogar las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler y respaldo a los propietarios y arrendadores, impulsar la construcción de vivienda protegida y prohibir el arrendamiento a inmigrantes ilegales y perseguir el empadronamiento fraudulento de los mismo, entre otras medidas.

Ante la tasa de suicidios en Asturias, Vox insta al gobierno local a establecer un consenso para priorizar el bienestar emocional en sintonía con el pacto por la Salud Mental en Asturias de julio de 2025. Un plan desarrollado de asfaltado y renovación del firme en las vías urbanas y rurales de titularidad municipal, así como la mejora de los servicios que presta Emulsa son otras de las propuestas de Vox.

IU

IU, por su parte plantea instar al gobierno local a avanzar en las negociaciones para hacerse con los terrenos de la Autoridad Portuaria junto a la calle Francisco Eiriz, en Jove para destinarlos a usos deportivos, sociales y vecinales.

Terrenos del Puerto en Jove. / Marcos León

Otra de las peticiones de IU es instar al gobierno local a convocar «de manera inmediata» la mesa de trabajo para la elaboración del PERI de Naval Gijón integrada por grupos municipales, vecinos y agentes sociales También insta al gobierno local a aprobar una suspensión temporal de otorgamiento de licencias para la implantación de parques de baterías en Gijón, hasta haber regulado urbanísticamente las distancias mínimas de seguridad entre los parques de baterías y las viviendas.

La coalición de izquierdas también plantea tramitar las ordenanzas municipales de Movilidad y de Zona de Bajas Emisiones para su aprobación en el primer trimestre del año. Además en otra propuesta aboga por fomentar la movilidad ciclista con cursos de BiciEscuela Municipal para niños y adultos y reforzando el servicio Gijón Bici.

También plantea IU que se inicie la tramitación de una ordenanza municipal para regular la tasa turística en el concejo de Gijón en el momento en el que esté aprobada la ley autonómica que regulará ese tributo.

IU también propone que el gobierno local reoriente el Plan Llave hacia la promoción de vivienda pública de alquiler. Otra de sus reclamaciones al gobierno municipal es el refuerzo de los servicios públicos para reducir las desigualdades entre las distintas zonas de Gijón. También plantea IU instar al gobierno local a constituir de manera inmediata el Consejo Sectorial de la Memoria Democrática

IU también mira hacia el gobierno regional. Así, pide instar al gobierno local a que solicite a la Consejería de Educación el incremento de la oferta pública de ciclos formativos en Gijón, priorizando las familias profesionales con mayor demanda laboral

Podemos

En cuanto a Podemos, plantea instar al gobierno local a políticas de vivienda como declarar nuevas zonas tensionadas de vivienda limitando las viviendas turísticas, a la compra y la gestión de vivenda pública.

También plantea que el gobierno local avance en las negociaciones para adquirir los terrenos de Jove que le ofreció la Autoridad Portuaria.

Implementar el IBI diferenciado y recargos del IBI a las viviendas vacías de los grandes tenedores forma parte de otra de las propuestas de Podemos. También plantea que el gobierno local exija a Adif reducir significativamente la edificabilidad en el solarón, para que se transforme en un parque arbolado.

Que el Ayuntamiento adopte medidas, como las vinculadas a la movilidad, y vele por el cumplimiento de la normativa contra la contaminación por parte de la industria también está entre los objetivos de Podemos.

En materia de movilidad, plantea potenciar los desplazamientos a pie, en bicicleta o transporte público.

También plantea Podemos instar al gobierno local a comprometerse con el uso productivo ligado a la economía azul en Naval Gijón.

La formación morada también defiende fomentar el uso del asturiano y cumplir con la Ordenanza Municipal del Uso de la Lengua Asturiana. Potenciar el sector de los cuidados, con el Servicio de Ayuda a Domicilio, la protección de l ainfancia, el servicio de comedor escolar o el proyecto 11x12 está también entre sus propuestas.

Por último, devolver el protagonismo a los consejos sectoriales y de distritos es también una de las peticiones de Podemos.