La previsión del tiempo en Gijón para todo lo que queda de semana: ¿los temporales darán una tregua?

El invierno seguirá mostrando toda su crudeza en Gijón. Este fin de semana la ciudad y el concejo volverá a tener que tirar de abrigo, botas y, sobre todo, paraguas. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología no dejan lugar a las dudas. Va a llover desde el jueves hasta el lunes. Además, se avisa de que habrá alerta amarilla por fenómenos costeros. Estos son los datos desde el jueves y hasta el lunes, tras un fin de semana pasado en el que la situación también fue invernal.

Para mañana, miércoles, se espera lluvia a lo largo del día. Las posibilidades de precipitación van del 75 por ciento al 90 en función de la hora del día, creciendo más hacia la tarde. La temperatura mínima se cae a los tres grados y la máxima no subirá de los 14.

Para el jueves, las previsiones de que haya precipitaciones en la ciudad son del cien por cien. El frío será considerable en determinados momentos del día ya que la temperatura máxima esperada será de 19 grados, pero se esperan mínimas de siete. Eso, sumado a la humedad y la lluvia que caerá da buena cuenta de que habrá que salir abrigado para hacer planes de calle. En cuanto a rachas de viento, las habrá de 25 kilómetros por hora y también de 30 pasado el mediodía.

El viernes la situación no mejora. Las probabilidades de lluvia se mantienen constantes. O sea, de un cien por cien. Esa misma tónica se repite para el sábado y para el domingo. Las mínimas del viernes siguen siendo de siete grados, pero no hay previsión de que el termómetro supere los 17 grados en ningún momento del día. Se avisa también de que habrá tormenta.

El sábado y el domingo más de lo mismo. Caerán precipitaciones con toda seguridad. El frío será aún mas crudo porque la mínima sigue siendo de siete grados, pero la máxima pierde una unidad y cae a los 16. Para el domingo, eso sí, la mínima se estima que será de diez grados. Sin embargo, la máxima no supera los 15 grados.

El lunes tampoco tiene pinta de que vaya a salir el sol. A fecha de miércoles, las probabilidades de precipitaciones son también del cien por cien. La mínima se queda en ocho grados y la máxima, en 16.