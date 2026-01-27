Quique González llega a Gijón, "una de sus ciudades favoritas del mundo": "En los teatros hay más música porque hay más silencio"

Para Quique González, Gijón no es una parada cualquiera en el mapa, sino una de sus “ciudades favoritas del mundo” y en las que le ”encanta” tocar. Y este sábado, 31 de enero, cuando las agujas del reloj marquen las 20.00 horas, tendrá oportunidad de demostrarlo, por talento y afinidad. El músico madrileño, pero casi cántabro por arraigo, recala en el teatro de la Universidad Laboral, entusiasmado de saber que el aforo a estas alturas está ya prácticamente completo y una promesa honesta: ofrecer una noche que “devuelva a la gente el precio de la entrada” a base de oficio y canciones.

Es escenario físico en sí es proclive a este compromiso. “En los teatros hay más música porque hay más silencio también”. González da ejemplo; hace una pausa en su alocución, que interrumpe únicamente la piedra del mechero al encenderse, antes de seguir con la música vocal que es el diálogo sobre el estado de la escena en directo. ¿Su diagnostico? Lamenta que “últimamente se está ‘festivalizando’ mucho las salas y hay más ruido”, de ahí su aprecio por ese silencio del que hablaba. La tendencia la tacha de “incomprensible”.

“Estás tocando en una sala de 500 personas y si hay 15 montando jaleo, en la barra; le pueden arruinar el concierto a los músicos y al resto del público", afirma, tajante. No le "entra en la cabeza" que alguien pague el precio de una entrada para luego no escuchar el concierto. Se nota el sentir en la forma en que lo dice.

En esta gira que para por Asturias, titulada “1973” como su último disco y en honor a su año de nacimiento, Quique se rodea de una formación que trasciende el concepto de músicos de sesión para abrazar “un espíritu de banda más que de un solista acompañado de músicos contratados”. Estará Toni Brunet, “productor de mis últimos discos y guitarrista fantástico”, quien además abrirá la velada con temas propios. También Jacob Reguilón al bajo, con quien lleva “desde que teníamos 20 años tocando juntos casi”; Raúl Bernal al piano y acordeón; y Carlos Arancegui a la batería. Juntos defenderán un disco que “habla más de lo colectivo que de lo personal”, con la excepción de la canción “S.T.U.O.P.E.T.”, escrita para su hija, que sí “entra dentro de lo íntimo y de lo más personal”.

Inspiración versus "picar piedra"

Su método creativo sigue siendo el de la orfebrería constante, un proceso que él define como “picar piedra”. “La inspiración puede que sea debido al primer verso, pero todo lo demás tiene que ser así —admite— porque igual hay una canción en el disco que tardas un día y medio en hacerla, pero el resto tienen que ver más con un proceso, una búsqueda”. Esa dedicación choca frontalmente con la era del consumo efímero, con la que se muestra crítico: “Vivimos en la cultura de la inmediatez. Es muy tentador no tener la paciencia para dejar de escuchar una canción antes de que llegue al estribillo”. Quique recuerda con nostalgia cuando, con poco dinero y mucha juventud, “comprabas un disco que igual a veces la primera vez no te gustaba, pero como solo tenías ese acababas escuchándolo y acababa siendo un disco importante”.

Nutrido en en el último año y una vez más por la literatura de Juan Marsé —“acabo de leer ‘Un día volveré’ y me ha conmovido mucho”, explica— y la música de Gero Romero o Leif Vollebekk, el artista llega a Gijón con la humildad de quien no mira atrás. “No soy muy consciente de mi viaje y tampoco me gusta mucho recrearme en lo que he hecho. Me gusta más pensar en lo que viene”, asegura. El sábado, la Laboral será el lugar donde ese futuro y el presente se fundan con acordes, público y silencio; cuanto más, ”más música”.