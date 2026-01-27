El Regatas y el Albatros dispondrán de espacio en la varada de Fomento

El Real Club Astur de Regatas de Gijón y el Club Albatros de Villaviciosa han llegado a sendos acuerdos con la Federación de Vela del Principado de Asturias para disponer de espacios en la varada de Fomento para sus embarcaciones de vela ligera. La Autoridad Portuaria de Gijón otorgó en 2022 la concesión de la varada de Fomento, 3.163 metros cuadrados en el testero del espigón central de Fomento, a la Federación de Vela del Principado de Asturias. Los acuerdos de la Federación con el Club de Regatas y el Albatros se suman al que ya tiene con el Grupo Covadonga, que utiliza la varada de Fomento como base para los entrenamientos de su sección de piragüismo en aguas del Puerto Deportivo.

La zona para el Club de Regatas / .

En el caso del Club de Regatas, dispondrá de una zona de varada propia de 335 metros cuadrados. En una comunicación remitida a los socios, la directiva del club explica que con el alquiler de ese espacio, "la principal intención es ofrecer a los socios que practican vela un espacio propio que de soporte a las distintas modalidades. Especialmente como zona de varada y pañol para nuestras embarcaciones". Así mismo, se explica a los socios que a pesar de que ya está cerrado el acuerdo, "aún queda bastante trabajo por hacer para ir adecuando la superficie y para llegar a dar todo el servicio que pretendemos", calificando el acuerdo de "avance significativo para el desarrollo de las actividades del club".

En cuanto al Club Albatros, dispondrá de más de cien metros cuadrados en una zona próxima a la que va a ocupar el Club de Regatas. El motivo que trae al Puerto Deportivo a este club de Villaviciosa son las restricciones durante parte del año para navegar en el entorno de la ría por cuestiones medioambientales.