El sanatorio de Gijón donde podrá recuperarse la foca que quedó varada en la playa de Cadavedo: "Intentaremos que empiece a comer por sí misma y vaya cogiendo fuerzas"

El Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA), ubicado en el Bioparc Acuario de Gijón, cuenta desde ayer con una nueva "inquilina". Se trata de una cría de foca gris que apareció hace unos días, varada, en la valdesana playa de Cadavedo. Varada y "muy debilitada", como afirmó Susana Acle, directora de Biología, Veterinaria e Investigación del Acuario, a cuyas instalaciones llegó el animal pasada la una de la tarde. Un ejemplar, además, muy especial, pues es la primera foca que tratará el centro desde su puesta en marcha en 2023. "Esta parte de conservación y de ayudar al medio marino es fundamental", destacó Alejandro Beneit, director del Bioparc Acuario.

Un momento del traslado de la foca a las instalaciones. / Ángel González

A falta de una exploración más exhaustiva –con, entre otras cosas, una analítica sanguínea–, el primer diagnóstico arrojó varias señales sobre el estado de la foca, que pesa unos 17 kilogramos. Padece infecciones respiratorias. "Habrá que tratarla con antibióticos, hidratarla.... Intentaremos que empiece a comer por sí misma y vaya cogiendo fuerzas", explicó Susana Acle minutos después de que el mamífero fuese depositado en una cuba. "Les damos cobertura el tiempo que necesiten, pero la idea del centro es recuperar a los animales lo antes posible para volver a introducirlos en el mar", desarrolló Acle.

Susana Acle, a la izquierda, y Laura Marcos, depositando al animal. / Ángel González

Sobre la posible procedencia de la foca también habló Susana Acle. "En esta época suelen aparecer crías que vienen de la zona de Reino Unido o más lejos; cuando se separan de sus madres a veces no son capaces de capturar las presas, se debilitan y pueden acabar en nuestros mares", desarrolló la experta. Ni ella ni la veterinaria Laura Marcos se atreven a dar plazos de la "estancia" de la foca en el sanatorio del Acuario. Dependerá de las pruebas y de la evolución del animal. "Pueden ser meses, hasta que resuelva el problema respiratorio y recupere peso; y hay que esperar a ver todas las analíticas y pruebas", sostuvo Marcos.

Algunas de las tortugas bobas atendidas en el CRAMA. / Ángel González

Un "eslabón" en la cadena de la Red de Varamientos

El Bioparc Acuario integra la Red de Varamientos del Principado. "Somos un eslabón de esa cadena", comentó Alejandro Beneit. Desde el Gobierno regional dieron aviso de la presencia de la foca y allí se trasladó el personal del Acuario para trasladarla a sus instalaciones en Gijón. Beneit ahondó en las distintas facetas que tiene el Bioparc, desde la de "mostrar" animales a los visitantes, la educativa o esta, la de recuperar animales en el CRAMA. "Tenemos casi la obligación de ayudar y participar del medio marino", declaró.

"Son animales habituales en esta época en la costa asturiana", remarcó Susana Acle sobre las focas. En ese sentido, Alejandro Beneit reivindicó la importancia de la "colaboración ciudadana" para velar por el bienestar de estas especies. "Cuando se ven hay que llamar al 112 y así se pone en funcionamiento la red", manifestó Beneit.

Esta foca que apareció en la playa de Cadavedo es la primera que llega al CRAMA. Al respecto, Susana Acle alude a la "variabilidad" del entorno marino para justificar la presencia de según qué tipo de animales en las aguas asturianas. "Este verano hubo un montón de carabelas portuguesas, por ejemplo, y antes no las teníamos aquí; es complicado conocer o saber qué es lo que va a pasar", aseveró Acle, que incidió en el valor de un equipamiento como el CRAMA. "Tenemos la capacidad y el conocimiento, por el lugar en el que estamos y el centro que hemos creado, para cuidar de estos animales", ensalzó Susana Acle sobre el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias. La recién llegada foca será "vecina" de 29 tortugas bobas que también se hallan en la misma instalación, en el marco de un proyecto de conservación marina. Provienen de Murcia y Mallorca y "son animales muy vulnerables porque aún están desarrollando su sistema inmunitario", indicó Acle. Tras unos meses de atención, las tortugas regresarán a su lugar de origen en el Mediterráneo. "Necesitan muchos cuidados las veinticuatro horas del día; una calidad del agua buena, un alimento bueno, la temperatura, radiación ultravioleta...", expuso Acle. El objetivo, que las tortugas bobas –una especie en peligro de extinción– salgan "preparadas" para aguantar la bravura del océano.

El personal del Acuario, por tanto, tendrá ahora una doble misión tras el arribo ayer de una foca que aguarda a su rehabilitación en el Acuario gijonés. "Queremos que esté lo mejor posible en el menor tiempo posible, que no se acostumbre a una vida cómoda", bromeó Alejandro Beneit.