Uniovi Innovation Skills Gijón: la primera plataforma de networking y generación de ideas entre Empresa, Universidad y Talento Universitario

Uniovi Innovation Skills Gijón: la primera plataforma de networking y generación de ideas entre Empresa, Universidad y Talento Universitario
El proyecto de la Milla del Conocimiento busca resolver retos reales propuestos por las empresas participantes y contribuir a compartir conocimiento, mejorar la competitividad empresarial de la Milla y generar más innovación.
L. L.
Nace la primera plataforma de networking y generación de ideas entre Empresa, Universidad y Talento Universitario en la Milla del Conocimiento.
Proyecto en el que podrás resolver retos reales propuestos por las empresas participantes y contribuir a compartir conocimiento, mejorar la competitividad empresarial de la Milla y generar más innovación. Todo bajo un proceso de mentoring experto y con mucho networking a lo largo de todo el proyecto.
El objetivo es generar un ecosistema innovador que permita la interacción y la conexión entre la universidad, la empresa y el alumnado en últimos años de carrera.
¿A quién está dirigido?
- Empresas pertenecientes a la Milla del Conocimiento y/o Gijón. Actividad empresarial o reto planteado que tenga relación con Digitalización, sector de la Salud, Economía Verde o Economía Circular.
- Estudiantes Universitarios del Campus de la Universidad de Oviedo en Gijón. Estudiantes de cualquier grado y curso, máster o doctorado de las Escuelas Universitarias ubicadas en la Milla del Conocimiento.
- Profesionales expertos en tecnología e innovación. Personas de alta especialización en áreas de conocimiento tecnológico.
La metodología del proyecto facilita la complementariedad de talentos y capacidades para la co-creación de proyectos de innovación en los retos empresariales planteados, en cuya suma participan:
- 4 retos empresariales, seleccionados de los retos planteados por empresas de Gijón vinculadas a la Milla del Conocimiento.
- 40 estudiantes universitarios, en 4 equipos que seguirán el proceso de mentorización para producir sendas propuestas de proyectos innovadores a las empresas.
- 10 expertos en áreas de conocimiento avanzado en tecnología e innovación, que darán soporte específico bajo demanda a los proyectos de los equipos que así lo requieran.
- 4 tutores senior que facilitan la coordinación entre todas las partes implicadas y, por tanto, la generación de sinergias en favor de las soluciones innovadoras a producir como resultados.
- 4 mentores que realizan el seguimiento permanente de la evolución de los equipos, a lo largo de los 4 meses de duración del proyecto.
PUEDES APUNTARTE EN EL SIGUIENTE ENLACE.
