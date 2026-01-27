Los vecinos avalan los dos nuevos ejes ciclistas de Gijón: "Facilitarán la circulación"

La prevista creación de dos nuevos "ejes ciclistas" en el entorno de La Pecuaria y El Bibio, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, cuenta con el respaldo vecinal. Como "una mejora" a lo existente ven el proyecto municipal los residentes en los barrios más próximos a los puntos donde se generarán los tramos, en la avenida de Albert Einstein y en la carretera de Villaviciosa. Unos tramos que servirán para conectar los puntos ciegos que hay actualmente en las zonas y que potenciará "una mayor facilidad para circular", aseguran los vecinos.

El planteamiento en la avenida de Albert Einstein pasa por originar 400 metros de carril bici entre la senda del Piles y la rotonda de la escultura de Francisco Fresno. "Veo bien todo lo que sea mejorar la movilidad en bici por la ciudad", señaló ayer Juan Suárez, líder vecinal de Viesques, barrio que podría beneficiarse de manera notable con el proyectado carril al disponer de una senda que ligue esa zona con el entorno del campus universitario y la Laboral. Juan Suárez ve positivo el plan del gobierno local para vertebrar ejes. "Así los ciclistas no tendrán que incorporarse a las carreteras", indicó.

Ya hay una partida de 250.000 euros para impulsar ambas actuaciones. La previsión del Ayuntamiento es ejecutarlas en el último trimestre del año. "Seguramente los ciclistas las disfrutarán", aseveró María José Cuervo, líder de los vecinos de La Arena. El tramo propuesto iría desde la esquina de avenida de Castilla hasta el comienzo de la senda en la carretera de Villaviciosa, que llega hasta el entronque con Ezcurdia. El plan "facilitará la labor a los que van en bicicleta", sostuvo Cuervo. "Que tengan trayectos continuos es una mejora", recalcó. "Aunque no soy ‘bicicletero’, que haya mejores conexiones está muy bien", manifestó Paulino Tuñón, líder vecinal de La Guía.

Noticias relacionadas

"Bienvenido sea". Así valoraba ayer Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV), el proyecto. "Es importante tejer y coser la red de carriles bici", destacó Cañete, que abogó por "apostar por un modelo de movilidad en bici" e instó a que en el Consejo de Movilidad se informe con detalle de los desarrollos de los carriles en Gijón. También aplaudió el tramo que se habilitará en Albert Einstein para maximizar la conexión con el entorno del campus y la Milla del Conocimiento. "Hay miles de personas ahí que podrían utilizar este medio de transporte", sentenció.