Vuelve el Ciclo de Seminarios Innovasturias: consigue financiación europea para proyectos innovadores y accedea mercados internacionales
Se trata de un ciclo formativo de 10 sesiones, dirigido a pymes y startups que buscan financiar, desarrollar y escalar proyectos innovadores mediante programas europeos
Vuelve el Ciclo de Seminarios de Innovación que Gijón Impulsa desarrolla junto con Innovasturias.
En esta ocasión, en 2026 estarán dedicados a conocer los distintos programas europeos que pueden ser de utilidad para el tejido empresarial gijonés.
Más información
Bajo el título EUROINNOVA GIJÓN 2026, se trata de un ciclo formativo de 10 sesiones, dirigido a pymes y startups que buscan financiar, desarrollar y escalar proyectos innovadores mediante programas europeos, así como acceder a nuevos mercados a través de la contratación pública innovadora y licitaciones europeas y multilaterales.
Con un programa eminentemente práctico, combinando en cada sesión conceptos claves, casos reales y talleres guiados con plantillas comunes para que los participantes construyan su propio pipeline de oportunidades y definan acciones concretas a seguir.
