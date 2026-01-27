Vuelve el Ciclo de Seminarios Innovasturias: consigue financiación europea para proyectos innovadores y accedea mercados internacionales

Vuelve el Ciclo de Seminarios de Innovación que Gijón Impulsa desarrolla junto con Innovasturias.

En esta ocasión, en 2026 estarán dedicados a conocer los distintos programas europeos que pueden ser de utilidad para el tejido empresarial gijonés.

Más información https://www.innovasturias.org/

Bajo el título EUROINNOVA GIJÓN 2026, se trata de un ciclo formativo de 10 sesiones, dirigido a pymes y startups que buscan financiar, desarrollar y escalar proyectos innovadores mediante programas europeos, así como acceder a nuevos mercados a través de la contratación pública innovadora y licitaciones europeas y multilaterales.

Con un programa eminentemente práctico, combinando en cada sesión conceptos claves, casos reales y talleres guiados con plantillas comunes para que los participantes construyan su propio pipeline de oportunidades y definan acciones concretas a seguir.