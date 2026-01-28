La avería de un autobús en la Autovía del Cantábrico causa retenciones kilométricas a la salida de Gijón

Mañana accidentada para salir de Gijón en plena hora punta. Un autobús averiado ha causado retenciones en la Autovía del Cantábrico (A-8) a la altura del viaducto de Somonte, en sentido Oviedo. El vehículo, que se quedó parado en el arcén antes de las 08.00 horas, ausó retenciones de más de tres kilómetros y se registró tráfico lento en la zona durante más de media hora.

La Guardia Civil y operarios de mantenimiento de carreteras de desplazaron hasta el lugar para restablecer la normalidad en el tráfico, que quedó restablecido a las 8.45 horas.