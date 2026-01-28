El conflicto por los contenedores de ropa usada en Gijón llega al consejo de Emulsa: "Hay que depurar responsabilidades"

Faltaba que el director gerente de Emulsa, Ramón García Cañal, rindiese cuentas ante el consejo de administración respecto a la anulación del contrato de donación de ropa usada. Una licitación cuyo resultado había recurrido Cáritas y que ya ha sido anulada. Reiteró ayer Cañal su "compromiso con la legalidad" tras esta decisión.

El contrato se licitó en mayo y Cáritas, que había quedado excluida por recibir menos puntos que otros aspirantes, recurrió. Después, un informe jurídico encargado desde Alcaldía apreció este mes "infracciones no subsanables" en los pliegos, lo que motivó que, tras días de cierto choque entre los socios de PP (que gestiona Emulsa) y Foro, los primeros anulasen el concurso.

Insistió Cañal en la "correcta gestión" de la empresa. Sin embargo, el socialista José Ramón Tuero consideró la cita de ayer como la "confirmación" de que "Carmen Moriyón encargó un informe jurídico que contradecía todos los informes" y que se tramitó "fuera de plazo". Tuero exigió que "se depuren las responsabilidades políticas y administrativas" que procedan.