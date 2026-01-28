Logran una tarjeta de crédito y les pillan después de 22 compras en negocios de Gijón: así actuaba una pareja de un joven y una menor

Se hicieron con una tarjeta de crédito e hicieron 22 pequeñas compras con ella por valor de 294 euros. La Policía Nacional de Gijón detuvo a una pareja, un chico de 18 años y su novia menor de edad, por un posible delito de estafa y otro de hurto.

Los hechos empezaron a investigarse cuando la víctima presentó la denuncia al percatarse de que su cartera había desaparecido y de que con su tarjeta se habían hechos múltiples cargos no autorizados en su cuenta bancaria. Los hechos sucedieron a finales del pasado mes de diciembre.

Según las pesquisas policiales, los autores hacían pequeñas compras de forma repetida. De esta manera, evitaban que les pidieran en los terminales de pago el pin de la tarjeta o verificación adicional.

Los agentes investigaron los movimientos bancarios y fueron comprobando los comercios donde se hicieron las compras. También revisaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. La colaboración ciudadana fue clave, explican desde la comisaría de El Natahoyo.

Una vez estaban ya plenamente identificados, fueron detenidos el 21 de enero. El joven fue puesto a disposición judicial mientras que las gestiones con la chica menor de edad se pusieron en conocimiento de Fiscalía de menores.

La Policía recuerda "la conveniencia de revisar con frecuencia los extractos bancarios, custodiar adecuadamente las tarjetas y denunciar de inmediato cualquier pérdida, sustracción o cargo sospechoso".