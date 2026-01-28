Un emotivo acto en Gijón para honrar el legado de Xesús Cañedo, un hombre "dialogante": "Enseñaba a través del ejemplo"

"Me prestaría que todos recordáramos a mi padre como una persona que tenía muy clara sus ideas y que no estaba dispuesta a cederlas, pero que nunca discutía ni reñía con nadie". Con estas palabras cerró su emotivo discurso Nel, el hijo mayor de Xesús Cañedo Valle, el cofundador del Partíu Asturianista (PAS) que falleció el 1 de enero. Precisamente, los compañeros y amigos de su trayectoria política fueron los encargados de impulsar este miércoles un acto de homenaje en Gijón para honrar el legado de este destacado impulsor de la cultura asturiana que siempre trabajó "desde el diálogo".

Junto a Xuan Xosé Sánchez Vicente y Carlos Rubiera, Xesús Cañedo fundó el Partíu Asturianista en 1985. Previamente, había formado parte del Partido Socialista Popular (PSP) y del PSOE, así como del sindicato UGT. Además, al acabar sus estudios en Derecho había trabajado en la asesoría jurídico-laboral del Banco Urquijo en Bilbao y Baleares, antes de pasar a ser funcionario en Asturias en 1988.

Durante todas aquellas etapas, Cañedo dejó huella en todos aquellos compañeros, amigos y familiares que le rodearon. Así quedó demostrado esta tarde en un abarrotado salón de actos del Centro Municipal Integrado de Pumarín-Gijón Sur.

El propio Xuan Xosé Sánchez Vicente destacó la "inteligencia y la capacidad de estar siempre dispuesto a solucionar las cosas" que tenía Cañedo. Uno de sus grandes logros en política llegó con la aprobación de la Ley de uso y promoción del bable/asturiano, tal y como recordaron Sánchez Vicente y la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez. "Le debemos ese impulso. Desde el PAS abrieron paso para que otros anduviésemos sendas sin tener que volver a empezar, como tantas veces había ocurrido", subrayó Gutiérrez, quien definió a Xesús Cañedo como "un hombre discreto y asturianista".

El impulso a la Ley de uso y promoción del bable

En las intervenciones se recordaron numerosos instantes de la vida de Cañedo, quien falleció el 1 de enero a los 67 años a causa de una sepsis cuando se encontraba en Santa Cruz de Tenerife con su familia.

Su hijo mayor, Nel, remarcó la manera que tenía su padre "de ver el mundo". "Era una persona tremendamente trabajadora y con una memoria fuera de lo normal. Era alguien con quien aprendías sin darte cuenta de que lo estabas haciendo, ya que enseñaba a través del ejemplo", indicó Nel, que estuvo junto a su madre, Carmela; su hermano, Antón, y otros familiares, además del resto de amigos de su padre que quisieron brindarles esta cariñosa cita.

En ella también intervinieron Juan Manuel García, del grupo El Turruxón; Constantino Díaz, de la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo, y Carlos Rubiera y Sixto Cortina, compañeros del PAS.