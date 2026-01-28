Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón

El cuerpo del varón tuvo que ser rescatado por los bomberos

El helicóptero de los Bomberos de Asturias, en una imagen de archivo

El helicóptero de los Bomberos de Asturias, en una imagen de archivo

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Alarma en Gijón a media tarde. Un hombre ha fallecido sobre las tres de la tarde tras haberse precipitado por un acantilado, cerca de la playa de La Cagonera en Gijón. Dicha playa se trata de un pequeño arenal que hay en la zona este del concejo, al lado de la playa de Serín. El cuerpo sin vida del hombre ha tenido que ser rescatado por los Bomberos de Asturias y por efectivos de los Bomberos de Gijón. La Policía Nacional también se ha personado en la zona para investigar lo sucedido. Según las fuentes consultadas, se descarta que haya sido algún tipo de muerte en la que se vieran otros implicados o que se trate de un accidente.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El lugar, de acceso complicado, ha obligado a realizar un gran despliegue al 112 que tuvo que ir con el helicóptero. Las labores se han prolongado durante un tiempo considerable hasta que han sido capaces de recuperar el cuerpo. Los agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona tras ser alertados. Es una cosa habitual cuando se localiza el cuerpo sin vida de un individuo y hay que investigar las causas. Unas causas que, según estas fuentes, están claras.

Ayuda contra el suicidio

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

