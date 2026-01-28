Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón

Alarma en Gijón a media tarde. Un hombre ha fallecido sobre las tres de la tarde tras haberse precipitado por un acantilado, cerca de la playa de La Cagonera en Gijón. Dicha playa se trata de un pequeño arenal que hay en la zona este del concejo, al lado de la playa de Serín. El cuerpo sin vida del hombre ha tenido que ser rescatado por los Bomberos de Asturias y por efectivos de los Bomberos de Gijón. La Policía Nacional también se ha personado en la zona para investigar lo sucedido. Según las fuentes consultadas, se descarta que haya sido algún tipo de muerte en la que se vieran otros implicados o que se trate de un accidente.

El lugar, de acceso complicado, ha obligado a realizar un gran despliegue al 112 que tuvo que ir con el helicóptero. Las labores se han prolongado durante un tiempo considerable hasta que han sido capaces de recuperar el cuerpo. Los agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona tras ser alertados. Es una cosa habitual cuando se localiza el cuerpo sin vida de un individuo y hay que investigar las causas. Unas causas que, según estas fuentes, están claras.