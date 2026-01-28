"En Gijón siguen talando árboles que protegen de la contaminación": el grito ecologista por un nuevo caso

"En Gijón siguen talando los grandes arboles que protegen de la contaminación". Esta es la denuncia verbalizada este miércoles por la Coordinadora Ecologista de Asturias después de que se hayan talado cuatro grandes árboles próximos al Instituto número 1 de Gijón, ubicado en la calle Puerto Vegarada del barrio del Polígono. "Hay que recordar que el pasado año tambien se tiraron varios árboles y arbustos de la pegada Escuela de Idiomas sin razones aparentes", recuerdan.

Desde la Coordinadora han pedido información al Ayuntamiento. Sostienen que los cuatro árboles maduros que estaban en el jardín del instituto, dependiente del Principado de Asturias, "gozaban de buena salud y no suponían ningún riesgo para los alumnos y personal del centro, por lo que hemos solicitado a las administraciones que se investigue quién los mandó talar y los informes que lo permitieron".

Desde la Coordinadora, además, recordaron esta mañana "que los árboles maduros desempeñan un papel importante generando sombra y un aumento de la biodiversidad urbana, proporcionando a plantas y animales un hábitat, alimentos y protección favorables". "Nos preocupa las numerosas talas que se hacen en Gijón de árboles maduros", añaden.

En esa línea, defienden que los árboles, además de la sombra, logran reducir "el efecto 'isla de calor', enfriando el entorno entre 2 y 8 grados (respecto al calor generado por el asfalto y otros materiales)". Detallan que un árbol maduro puede absorber hasta 150 kg de CO2 por año, desempeñando un papel importante en la mitigación del cambio climático. "Especialmente en ciudades con altos niveles de contaminación como es Gijón, los árboles mejoran la calidad del aire, haciendo que las zonas urbanas sean más saludables para vivir", afirman.