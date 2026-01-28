"Ilusión y nervios" en el examen celebrado en Gijón para entrar en la bolsa de empleo de peones de Emulsa: se presentaron 865 personas

Con ilusión por demostrar sus conocimientos teóricos y con los inevitables nervios que conlleva la realización de un examen. Así llegaron esta mañana al recinto ferial Luis Adaro las 865 personas que finalmente se presentaron a la macroprueba para acceder a la bolsa de empleo temporal de peones de limpieza o de jardines de Emulsa. Esas 865 personas suponen un 67,26% de las 1.286 que estaban inscritas. "Sorprende que en relación con otros años se haya reducido la cifra. La bolsa de empleo de Emulsa es una bolsa interesante para trabajar", afirmó Ramón García Cañal, director gerente de Emulsa.

La oposición para trabajar en la empresa de limpieza de Gijón, en imágenes / Marcos León

La fase de oposición llevaba a cabo este miércoles supone un 60% de la nota final con la que contarán los examinados para entrar en una bolsa de empleo que estará activa inicialmente hasta el 2028. Si bien, resulta necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para poder aprobar la fase de oposición y pasar a la de concurso, en la que se valorará la formación y la experiencia de los aspirantes seleccionados.

El examen siguió la línea habitual de las anteriores pruebas realizadas por Emulsa. La prueba fue de tipo test, con tres opciones de respuesta para cada una de las 100 preguntas. Desde que los aspirantes accedieron al pabellón central del recinto ferial, no pudieron abandonar en ningún caso el asiento que les asignaron, salvo causas médicas acreditadas documentalmente. Además, estaba prohibido el uso de teléfonos móviles, relojes o pulseras inteligentes, auriculares o cualquier dispositivo electrónico con capacidad de conexión exterior y almacenamiento masivo de imágenes o textos.

"Si estudias no es complicado"

Entre los aspirantes no había un perfil predominante. Había desempleados, pero también muchos que se encuentran trabajando en la actualidad, así como jóvenes y mayores. Saúl Rodríguez, un vecino de Laviada de 28 años, decidió presentarse de nuevo "para tener un plan B". "Ahora mismo tengo trabajo, pero es importante tener la tranquilidad de saber que estás dentro de una bolsa", indicó este gijonés, que ya trabajó anteriormente en Emulsa. Respecto a la dificultad de estas pruebas, indicó que "si estudias, el examen no es complicado".

Con "ganas, ilusión y nervios" llegó al recinto ferial Elisabeth López. A sus 44 años, esta residente del barrio de Jove decidió presentarse por primera vez a los exámenes de Emulsa. Su madre, Montserrat López Alonso, quiso acompañarle hasta que entró a las instalaciones. "Se lo ha preparado durante un tiempo. Cuando le confirmaron que le habían admitido le dije: 'Ve a hacerlo y que sea lo que Dios quiera'", comentó López. Actualmente, Elisabeth López trabaja en el sector de la hostelería y quiere contar con esta otra opción para los próximos años. "Es importante acceder a una empresa pública de la ciudad, aunque el invierno es bastante duro para trabajar limpiando en la calle", agregó su madre.

Otros aspirantes aseguraron que optaron por examinarse por las condiciones que ofrece Emulsa. "Son mejores que en muchas empresas privadas", indicaron.

Las cifras de aspirantes

A estas pruebas estaban llamados 979 aspirantes a peones de limpieza y 307 a peones de jardines. Finalmente, acudieron 662 y 203, respectivamente.

Esos datos, más bajos que en otras ediciones en las que se superaron las 2.000 personas, sorprendieron a García Cañal. No obstante, incidió en que "esperamos es que entren buenos trabajadores y trabajadoras a la empresa, que es lo que pretendemos". El gerente de Emulsa explicó que la bolsa de empleo anterior ya estaba prácticamente agotada. "Este verano tuvimos serios problemas para cubrir las vacaciones y bajas del personal. Por eso se decidió no prorrogar la bolsa y sacar esta nueva", argumentó, antes de remarcar que "quienes aprueban se garantizan un trabajo de 4 o 5 meses al año, como mínimo, y después tienen la posibilidad de poder entrar como personal fijo a medida que se va jubilando gente o que se crean nuevas plazas".

Los sueldos de quienes acceden a los puestos de peón de Emulsa comienzan en torno a los 1.500 euros mensuales. Con el paso del tiempo, la antigüedad conlleva que esas cantidades asciendan hasta más de 2.000 euros al mes.