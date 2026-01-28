Indra pesca talento en la EPI de Gijón: "Somos una oportunidad para quedaros en Asturias"

"Vamos a necesitar mucho talento en los próximos años". De esta forma se expresó este miércoles María Fernanda Silles, directora de captación de talento y movilidad interna de Indra Group, minutos antes de empezar una charla impartida por responsables de la multinacional en el Aulario Sur de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, dirigida a todo tipo de perfiles de jóvenes ingenieros. La escuela no falló a la llamada de Indra y todas las butacas del aula magna del edificio estuvieron llenas. Tanto es así que muchos estudiantes, de muy variadas áreas, siguieron las explicaciones de los profesionales de Indra de pie. La conferencia versó sobre los diferentes tipos de perfiles que se buscan y sobre las labores de Indra, especialmente en todo lo que se refiere a los "land vehicules", es decir, vehículos destinados a operaciones terrestres.

En ese sentido, se recordó en la charla, que el Tallerón ya había iniciado su operativa industrial, recibiendo a finales de año el primer VCR 8x8 "Dragon", iniciando así su "camino para convertirse en una de las plantas más modernas de fabricación y modernización de vehículos blindados y carros de combate de Europa". Además de María Fernanda Silles hablaron por parte de Indra, Alfonso Hernández, director de sistemas de hardware, quien se centró más específicamente en dichos vehículos y dejó caer que "la planta de Asturias se quedará pequeña y se necesitará otra". "Queremos dar una visión global de la ingeniería, de lo que en un ingeniero puede contribuir", afirmó Hernández a este periódico, poco antes del inicio del acto en la EPI. También estuvieron por parte de Indra David Riol, Mónica Lázaro y Carmen Gómez. Fue esta última la que les dijo a los alumnos que Indra es una oportunidad para los que quieran crecer en Asturias. "Es una oportunidad para quedaron en vuestra tierra", contó.

Los representantes de Indra dieron datos sobre la empresa, a fecha de 2024. Tales como que tiene 60.000 profesionales de 140 países, que su inversión fue en ese momento de 427 millones y que en ventas generaron 4.843 millones de euros. Se afirmó que dichas cifras, cuando se tenga el balance del año pasado, serán mucho mayores. Los miembros de la multinacional también contaron a los alumnos las opciones de contrato que tienen y qué tipo de prácticas pueden hacer. En ese programa de prácticas hay 200 vacantantes, de las cuales 40 son en Asturias. "Es una oportunidad para seguir aprendiendo", destacó Carmen Gómez. David Riol se centró más en el tema de los vehículos de tierra. Este ingeniero que, por cierto, fue alumno de la EPI, dio detalles de algunos de los carros, de cómo funcionan y de los avanzados sistemas que tienen. "Son un póker de ingeniería porque tocan todos los grandes palos", apostilló.

Mucho interés entre el alumnado

Los alumnos mostraron mucho interés en lo que Indra tenía que decir. La sala magna del Aulario Sur estuvo llena. Hubo perfiles de todos los tipos, desde jóvenes que acaban de empezar la carrera, a otros que la están terminando, pasando por aquellos que están haciendo un máster. De los primeros era Álvaro Rodríguez, alumno de ingeniería mecánica. "Me llama la atención que es una empresa con mucho futuro y que apuesta por la tecnología", comentó. "Creo que van a abrir una nueva fábrica en Castilla y León y veo que vienen a la Universidad a buscar talento. Puede ser una buena salida", destacó este estudiante. En la misma línea se mostró su compañero de curso, Iker Morís. "No sé mucho de Indra, por eso vengo aquí a ver qué se cuece. A priori puede ser una buena salida", añadió este joven.

Indra acude a la EPI de Gijón en busca de talento joven / Ángel González

Lucas Estrada, sin embargo, acabó ya su ingeniería en renovables. Estudió en el País Vasco. También, tiene un máster en energía. "Es interesante que una empresa de este calibre esté en Asturias. Me llama mucho la atención el tema de la electrónica y creo que es una buena empresa donde se puede escalar en el futuro", dijo. A punto de terminar la carrera está Laura Gutiérrez que, si todo va como se espera, será ingeniera industrial en pocos meses ya que este es su último año universitario. "Estoy mirando prácticas y ya enfocándome al mundo laboral. Tal y como están las cosas, ellos van a tener mucho trabajo. Es una buena opción a largo plazo", finalizó.