El relato de un joven agredido en una noche de fiesta en Gijón: "Me saltó dos dientes, estuve todo el finde a purés"

Un caso de una pelea de fiesta en Gijón que llegó a juicio. La Sección Octava de la Audiencia Provincial acogió este miércoles la vista oral sobre un joven al que la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel por haber, supuestamente, propinado dos puñetazos a otro chico a las puertas de un conocido pub de la calle Claudio Alvargonzález. El contexto fue el de una trifulca nocturna en la que estaban él, la víctima y otros dos amigos de esta. Los hechos sucedieron el 18 de enero de 2025, de madrugada, y acabaron con la víctima con importantes heridas en la boca. Este tipo de situaciones pasan con relativa frecuencia en Gijón.

Según explicó, recibió por parte del acusado dos puñetazos que “le dejaron sueltos dos dientes”. “Tuve que estar todo el fin de semana alimentándome de purés”, contó ante los magistrados, al respecto de unas lesiones que le obligaron a recibir tratamiento odontológico durante varias semanas después. El procesado fue juzgado por un posible delito de lesiones.

Las dos partes enfrentadas defendieron, como suele suceder en estos casos, versiones contrapuestas. Mientras que el acusado contó una génesis de la trifulca diferente, vino a argumentar después que él lo único que hizo fue defenderse de una agresión que fue mutua. Mientras, la víctima, es decir, el chico que denunció los hechos, afirmó que él se fue a mediar entre un amigo suyo y el acusado, ya que ambos estaban discutiendo verbalmente a las puertas del citado pub. Fue entonces cuando, “sin mediar palabra”, dice que recibió los dos puñetazos. Pese a denunciar los hechos, este joven no quiso ejercer ningún tipo de acusación particular.

El acusado explicó que estaba con sus amigos en dicho pub de Cimavilla. Que primero hubo un encontronazo con uno de los chicos que se vio envuelto en la trifulca porque, al parecer, se gastaron bromas pesadas por la ropa que llevaban. Explicó que fue porque coincidieron llevando un abrigo de la misma marca y del mismo color. “Este, en concreto”, dijo el acusado ante los magistrados, por la prenda que llevaba este miércoles.

"Todo fue muy rápido; me vinieron a pegar"

Luego, añadió, la acción pasó al exterior del local. Allí hubo un intercambio algo agresivo de pareceres entre uno de los amigos de la víctima y el procesado. “Me preguntó que si le veía cara de tonto y le respondí que sí, que un poco”, afirmó. Esto detonó el enfrentamiento físico, según contó. “Todo fue muy rápido, me vinieron a pegar y yo solo me defendí. No pensé que fuera para tanto. No era más que una discusión”, relató el acusado, que indicó que quedó con un ojo morado, pese a que no acudió a recibir asistencia médica.

La versión de la víctima es otra. Sí que sus amigos explicaron que había habido un choque previo dentro del local, pero mantuvieron que todo sucedió fuera. A las puertas del pub estaban un amigo de la víctima y el procesado. Estaban discutiendo. “Era una discusión agresiva y entonces me acerqué a preguntar qué pasaba, y cuando llegué me dio dos puñetazos en la boca”, expresó el denunciante. “Yo no le agredí, quizás se pensó que iba a hacerlo. Me dejó dos dientes sueltos”, añadió este chico, que procedió a relatar luego el tratamiento que tuvo que seguir en el dentista. Un tratamiento que fue largo, a su juicio. Las declaraciones de sus amigos, que ejercieron como testigos, fueron en la misma línea.