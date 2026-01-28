Les Comadres de Gijón "tiren la casa por la ventana" para celebrar sus 40 años: distinguirán a cuatro mujeres e impulsarán una gran fiesta

"Advierto, este año tiramos la casa por la ventana". Con estas palabras definió esta mañana la presidenta de la Tertulia Feminista Les Comadres, Begoña Piñero, a la forma en la que van a festejar el 40.º aniversario de esta asociación que continuará trabajando para alcanzar "la igualdad real entre hombres y mujeres". Para celebrar estas cuatro décadas de actividad, la entidad entregará cuatro premios "Comadre de Oro" y un "Felpeyu" en la gran fiesta que llevarán a cabo en La Buena Vida el 12 de febrero. En esa cita contarán con la presencia del grupo "Assia". Otra de las novedades será una exposición en el Antiguo Instituto sobre la historia de Les Comadres.

Piñero, acompañada por la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso y otras componentes de la asociación, fue la encargada de dar a conocer las posibles galardonadas, divididas en las categorías de artes, deportes, ciencia e investigación y activismo.

En el área de artes, una de las candidatas a "Comadre de Oro" es la cantautora Marisa Valle Roso, quien pone su voz y sus letras en la denuncia de la violencia de género a través de canciones como "El tren de la libertad". La otra posible premiada es la escritora y editora Esther Prieto Alonso, quien ha defendido activamente los derechos de las mujeres y los valores feministas.

En la categoría de deportes, las candidaturas son para el Telecable Hockey Club Femenino y para la periodista deportiva Paloma del Río. Respecto al Telecable, Piñero reivindicó que "se merecen todos los premios que se dan en esta comunidad y son unas candidatas perfectas para los premios Princesa de Asturias".

En cuanto a ciencia e investigación, el galardón podrá recaer sobre la investigadora María Ángeles Durán Heras y sobre la también investigadora y profesora de Geografía Humana en la Univesidad de Alicante Lydia Delicado Moratalla.

Por último, en la categoría de activismo, las 97 integrantes de Les Comadres podrán elegir entre la escritora y comunicadora María Pozo Baena, conocida como "Barbijaputa", y la periodista Nuria Coronado Sopeña.

Los candidatos a "Felpeyu"

En la parte negativa, la del "Felpeyu", hay cuatro posibles premiados. Uno de ellos es el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, por admitir "que pagó hoteles a presuntos maltratadores para evitar que fueran detenidos", explicaron Les Comadres. Otra candidata es la empresa Bayer, por su campaña publicitaria sobre "oler a pescado ahí abajo", criticó Piñero. Los otros dos nombres que barajan son el director general de Lucha contra la Violencia de Género en la Xunta de Galicia, Roberto Barba, y el alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez Fernández-Alfaro. Sobre el primero, Les Comadres remarcan que "culpó a las mujeres de asesinatos machistas", y del segundo lamentan que afirmó tras un asesinato machista que "el agresor la quería".

La votación se llevará a cabo de manera presencial este jueves, desde las 19.00 hasta las 20.30 horas, en el CMI de La Arena. Aquellas socias que tengan que realizar su voto por correo podrán hacerlo antes de las 19.00 horas.

Una gran fiesta, exposición y conferencias

Esos galardones se entregarán el 12 de febrero en La Buena Vida, donde a las 20.00 horas dará comienzo la cena y la gran fiesta de Les Comadres. Para esta cita han recuperado la presencia de la orquesta "Assia".

Desde esa jornada y hasta el 8 de marzo se podrá visitar en el vestíbulo de la segunda planta del Antiguo Instituto una exposición sobre la historia de la tertulia. En la muestra estarán las imágenes de todas las "Comadre de Oro" a las que han distinguido en estos 40 años, así como de los "Felpeyu". Además, a lo largo del 2026 impulsarán una serie de conferencias con algunas de las mujeres premiadas.