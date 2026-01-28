El nuevo proyecto básico para ampliar el Hospital de Cabueñes ya tiene fecha: "En estos doce meses no hemos parado"

De acuerdo a las últimas previsiones que les ha trasladado la UTE adjudicataria, la Consejería de Salud confía en que la redacción del nuevo proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes permita contar con el proyecto básico del plan dentro de un par de meses, en marzo. Así lo señaló esta mañana la consejera Concepción Saavedra, que visitó las instalaciones del consultorio en obras de Vega-La Camocha. Afirmó, sobre esta otra obra, que la estructura del centro está a punto de completarse y que la previsión es que el dispositivo de atención primaria quede edificado en Navidad. En paralelo, dijo, se están tramitando ya las compras de mobiliario para que el centro se pueda inaugurar en el primer trimestre del año que viene.

Así avanzan las obras del consultorio de Vega-La Camocha, en imágenes / Ángel González

Sobre Cabueñes, recordó la consejera que este mes se cumple un año desde la firma de la resolución del contrato antiguo de ampliación. Una rúbrica con la que se rompieron las relaciones con la anterior UTE que ejecutaba la obra, a quien el Principado acuso de retrasos injustificados y de querer incrementar el presupuesto por encima de lo razonable. "En estos doce meses no hemos parado; nuestro compromiso es ampliar el hospital lo antes posible", aseguró la socialista, que, preguntada por el litigio judicial con esta UTE, señaló que ese proceso legal "sigue su curso" y que "no hay ninguna novedad" al respecto.

Como ya es sabido, el plan para reactivar la ampliación se estructuró en dos encargos, uno para cerrar la parte de la obra ya realizada y analizar qué estructuras están completadas.

Los plazos para el nuevo hospital

El otro encargo es la redacción como tal del nuevo proyecto, un trámite en el que se incluye el proyecto básico, el proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras, y que se formalizó el pasado mes de diciembre. Al incluirse en el contrato la redacción de varios planes, la UTE adjudicataria ha trasladado a la Consejería su previsión de entrega de distintos documentos, y de ahí sale la novedad de que el proyecto básico pueda estar listo en unos dos meses. "Nuestra idea es que en marzo podamos presentarlo en la comisión de seguimiento", añadió la consejera, en referencia a las reuniones periódicas que se organizan en Gijón desde el fiasco de la anterior obra, un compromiso que adquirió la política tras las quejas vecinales y de sanitarios que suscitó el parón.

Por otro lado, sobre el aparcamiento provisional creado junto al hospital, en una finca municipal cedida, señaló la consejería que las obras de adecuación se complicaron por las jornadas de mal tiempo. "Nos ha sido difícil, porque se ha hecho de grava y queríamos darle una mayor consistencia. De todas formas, la idea es que en las próximas semanas se abra", dijo. Albergará un centenar de plazas.

La nueva Facultad de Enfermería

Con la reformulación de la ampliación de Cabueñes se vio afectada también la Facultad de Enfermería, cuya remodelación se enmarcaba en una fase posterior del proyecto que ahora se ha de volver a redactar. Así, como ya es sabido, la propuesta ahora es trasladar la facultad hasta la Laboral, un proyecto que debe redactarse y que por ahora no se ha licitado aún como tal. "Seguimos en ello", dijo la consejera, que prometió dar a conocer los detalles del plan cuando estén disponibles.

Sí confirmó, no obstante, que este año habrá más obras sanitarias, en concreto, en el centro de especialidades "Avelino González" de Pumarín, donde se proyectan dispositivos de salud mental. "Estamos ya con la licitación de la obra para la primera planta, que tendrá siete consultas de salud mental. La idea es llevar ahí estructuras de salud mental de la segunda planta, porque con esta obra se reorganizan espacios, y así podremos dejar más metros libres", detalló. En esta segunda planta es donde se ubicará el hospital de día infanto-juvenil de salud mental, unos recursos hoy inexistente en Gijón. Sobre las consultas de la primera planta, Saavedra espera "licitar la obra y empezarla, si se puede, este año". Sobre el hospital de día, para este 2026 se confían que poder licitar la redacción del proyecto.

El nuevo consultorio de La Camocha

Respecto al consultorio periférico de La Camocha, el motivo de la visita de la consejera, las obras avanzan "a buen ritmo" y, cumplidos cinco de los 16 meses de plazo, se confía en que terminar la construcción en Navidad. Se habla de la inauguración en el primer trimestre del año que viene porque tras la obra habrá que dotar de mobiliario y materiales al dispositivo. La inversión para este recurso es de 3,6 millones de euros y permitirá triplicar la superficie del viejo consultorio, que fue derribado. El nuevo ocupa la finca que ocupaba el antiguo. Mientras, la atención sanitaria se sigue brindando en un consultorio provisional creado con estructuras modulares y situado a pocos metros.

La novedad de esta obra es la previsión de que "en días" quede culminada la construcción de la estructura básica del inmueble, que se considera siempre la parte más compleja. "Será un edificio de dos plantas y un sótano y nos permitirá tener estructuras que no teníamos, como una unidad de nuevas tecnologías para retinografías y ecografías. También habrá una unidad de observación y tratamiento y una unidad de extracciones que se puede convertir en una sala polivalente", detalló la consejera. "En la planta baja estarán las consultas, con una unidad administrativa más amplia y zonas de atención al paciente más confidenciales. Habrá baños para personas con movilidad reducida y uno para ostomizados", añadió. "La planta de arriba será para el personal, para servicios general e instalaciones, y habrá una sala de descanso y otra de reuniones. El sótano es para las 18 plazas de aparcamiento para profesionales", completó. La urbanización del entorno dejará zonas verdes y un área de aparcabicis.