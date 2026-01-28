Quejas en esta parroquia de Gijón por el cadáver de un caballo, muerto desde el sábado, en una finca
Los vecinos ya han alertado al Seprona
Quejas en la parroquia de Castiello de Bernueces, en Gijón, por el cadáver de un caballo que, según afirman los vecinos, lleva tirado en una finca desde el sábado. Los residentes ya han dado aviso al Seprona de la Guardia Civil para que se haga cargo de la situación. Según indican, hay otros caballos, estos vivos, conviviendo en la finca con el animal muerto.
El caso ha generado estupor en esta zona de Gijón. La finca se encuentra en la zona de La Coría. La imagen del caballo muerto ha corrido como la pólvora por la parroquia. Ahora, tendrá que ser el Seprona de la Guardia Civil el que se haga cargo de la situación.
