La receta de Gijón para atraer turistas: deporte, cultura y un guiño a los mayores de 55 años

Incluir el comercio de barrio entre las rutas culturales, crear productos turísticos vinculados a eventos deportivos, atraer a los mayores de 55 años en el marco de una propuesta de turismo slow e incentivar la identidad local en la oferta turística a partir de subvenciones y sellos de calidad a tiendas, restaurantes y productores son solo algunas de las decenas de iniciativas que ayer la Vicealcaldesa y responsable de Turismo, la popular Ángela Pumariega, y su equipo de Visita Gijón presentaron a los integrantes de la Mesa de Turismo como parte del plan de acción para desarrollar el nuevo Plan Estratégico de Turismo de Gijón.

Un plan de acción que se estructura en siete áreas que, a su vez, se dividen en 28 líneas de actuación. A cada una de esas líneas, los redactores del plan le han incorporado algunas actuaciones concretas. Aunque su ejecución final se decidirá desde el consenso de esa Mesa de Turismo, que se encargará también de hacer el seguimiento de su cumplimiento.

No es asunto menor que bajo el epígrafe turismo regenerativo se fije la necesidad de impulsar un gran pacto local por la convivencia turística. Un acuerdo que se abriría a la creación de un código ético turístico, a la señalización de "zonas de respeto vecinal" en áreas con alta densidad de visitantes, a la participación de los vecinos en el diseño de acciones turísticas y a la puesta en marcha del sello "Gijonés con identidad" para los negocios que destaquen por la identidad local de su oferta.

Desde el consenso

"Por primera vez hay unos objetivos largo plazo, un enfoque que tiene en cuenta a la ciudadanía y una hoja de ruta de consenso", destacó Pumariega al defender un plan de acción que supone una apuesta por el turismo de congresos y eventos pero también por el turismo cultural, el deportivo y el "slow" incluyendo la creación del Gijón Film Bureau para posicionar Gijón como escenario de grabaciones audiovisuales, del Gijón Sport Bureau para promocionar eventos deportivos con impacto turístico y potenciando "zonas emergentes con potencial turístico" y de la marca "Gijón Vital" para atraer a mayores de 55 años con propuestas de vida saludables. En lo que tiene que ver con el turismo de eventos profesionales, que Gijón impulsa desde hace tiempo para favorecer esa desestacionalización con la que llevar el turismo al conjunto del año y no solo al verano, la idea es "darle un nuevo enfoque creativo y territorialmente arraigado".

Un momento de la reunión. / Lne

Todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el análisis de dato también tiene su espacio en este plan de acción con un interés especial en las tecnologías inmersivas, la realidad virtual y el uso de la inteligencia artificial para la personalización de las visitas.

Una nueva marca de ciudad

En este bloque se incluye la propuesta de crear un hub de innovación turística del que saldría una incubadora de proyectos "previsiblemente en las instalaciones de Gijón Impulsa en La Camocha.

¿Más? Si, por ejemplo el compromiso de diseñar un plan que anime a los gijoneses a trabajar en el sector, la intención de crear una nueva marca de identidad turística, la implementación de una nueva señalítica y el desarrollo de un plan local de turismo inclusivo.

“El Plan Estratégico marca un antes y un después en la manera en que Gijón aborda las políticas de turismo y el desarrollo de la industria turística como sector económico fundamental para nuestro concejo”, recalcó la Vicealcaldesa.