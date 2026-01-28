El plan de la Semana Negra de Gijón busca alejar "los ruidos" de las zonas habitadas

Todo apunta a que la Semana Negra, por propuesta del Ayuntamiento, regresará este año a una de sus antiguas ubicaciones: el entorno del Arbeyal. La idea, adelantada este lunes por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, cuenta por ahora con el acuerdo de la asociación vecinal, que ve el festival como una oportunidad para dinamizar el barrio de La Calzada siempre y cuando se garantice minimizar las molestias a residentes. Cuenta, también, con el acuerdo de la organización del festival, si bien en su caso se trata de un visto bueno más bien poco entusiasta por considerar que la logística de cómo se instalará el recinto en este espacio es aún incierto. Por ahora, desde la dirección del festival se entiende que se contará con menos espacio del que se disponía en los viejos astilleros de Naval y desde el Ayuntamiento se ha trasladado a los vecinos dos cuestiones: realizar un estudio que aporte soluciones a posibles problemas de ruidos y de aparcamiento y garantizar una distribución de espacios que aleje lo máximo posible de zonas habitadas las instalaciones más "molestas" a nivel sonoro, como las atracciones.

Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, explicó ayer que la apuesta por el Arbeyal no implica por ahora una reubicación definitiva del festival. "Vamos a ver cómo se desarrolla en esta edición. Si no hay problemas y todo el mundo está contento, podría ser (que el festival se quede en este espacio en ediciones posteriores), pero ya se verá", señaló. Añadió que la propuesta salió de la concejalía de Infraestructuras y tras "reuniones con la organización desde hace tiempo", unas citas en las que "se valoraron muchas alternativas".

Era conocido que la dirección del festival, por ejemplo, apostaba por Marina Civil. "Desde el Ayuntamiento se ha decidido que esta es la mejor ubicación y estamos contentos de poder tener el consenso con la organización", defendió el forista. Miguel Barrero, director de la Semana Negra, y aunque tampoco parece que el festival rechace este emplazamiento como tal, sí señaló: "Cuando te dicen que sólo hay una opción, a la fuerza tiene que haber consenso". Detalló también que en el Arbeyal "el espacio es menor" que en Naval, por lo que habrá que revisar la distribución hasta ahora habitual.

Explicó Martínez Salvador una idea que ya habían comentado ayer los vecinos: la idoneidad de aprovechar la salida del festival de Naval –ahora ya adecuado como paseo público mientras se desarrolla el plan especial del parque empresarial– para llevar eventos culturales a los barrios. "Este certamen literario es uno de los principales eventos culturales que se celebra en la ciudad y es sabido nuestro compromiso de que las actividades culturales no ocurran siempre en la misma zona y de que también puedan estar distribuidas por los barrios", razonó el forista. "Podemos decir que llevamos a La Calzada la Semana Negra y estamos seguros de que saldrá a la perfección", añadió.

Este lunes, el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, había añadido también al argumentario de esta propuesta de ubicación la posibilidad de que la Semana Negra sirviese como altavoz a las reivindicaciones de la zona oeste, en concreto con el plan de accesos a El Musel y el aún vigente problema del paso de tráfico pesado por Cuatro Caminos. También comprometió un "control de los niveles de ruido" y aportar "garantías de descanso para los vecinos". Fue al hablar de este tema con la asociación "Alfonso Camín" cuando se debatió la idea de aprovechar la distribución del Arbeyal para que las instalaciones más ruidosas, vinculadas a la parte lúdica, se ubiquen más al fondo de paseo, como donde están hoy las caravanas, y dejar los espacios más próximos a las viviendas –el lado más próximo a la EMA y el Santa Olaya– para las casetas de libros.