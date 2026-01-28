El plan de la Semana Negra de Gijón busca alejar "los ruidos" de las zonas habitadas
"Es la mejor ubicación", defiende el gobierno sobre el Arbeyal, donde se quiere separar el recinto literario y de feria
"Hay menos espacio", valora la organización del festival literario
Todo apunta a que la Semana Negra, por propuesta del Ayuntamiento, regresará este año a una de sus antiguas ubicaciones: el entorno del Arbeyal. La idea, adelantada este lunes por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, cuenta por ahora con el acuerdo de la asociación vecinal, que ve el festival como una oportunidad para dinamizar el barrio de La Calzada siempre y cuando se garantice minimizar las molestias a residentes. Cuenta, también, con el acuerdo de la organización del festival, si bien en su caso se trata de un visto bueno más bien poco entusiasta por considerar que la logística de cómo se instalará el recinto en este espacio es aún incierto. Por ahora, desde la dirección del festival se entiende que se contará con menos espacio del que se disponía en los viejos astilleros de Naval y desde el Ayuntamiento se ha trasladado a los vecinos dos cuestiones: realizar un estudio que aporte soluciones a posibles problemas de ruidos y de aparcamiento y garantizar una distribución de espacios que aleje lo máximo posible de zonas habitadas las instalaciones más "molestas" a nivel sonoro, como las atracciones.
Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, explicó ayer que la apuesta por el Arbeyal no implica por ahora una reubicación definitiva del festival. "Vamos a ver cómo se desarrolla en esta edición. Si no hay problemas y todo el mundo está contento, podría ser (que el festival se quede en este espacio en ediciones posteriores), pero ya se verá", señaló. Añadió que la propuesta salió de la concejalía de Infraestructuras y tras "reuniones con la organización desde hace tiempo", unas citas en las que "se valoraron muchas alternativas".
Era conocido que la dirección del festival, por ejemplo, apostaba por Marina Civil. "Desde el Ayuntamiento se ha decidido que esta es la mejor ubicación y estamos contentos de poder tener el consenso con la organización", defendió el forista. Miguel Barrero, director de la Semana Negra, y aunque tampoco parece que el festival rechace este emplazamiento como tal, sí señaló: "Cuando te dicen que sólo hay una opción, a la fuerza tiene que haber consenso". Detalló también que en el Arbeyal "el espacio es menor" que en Naval, por lo que habrá que revisar la distribución hasta ahora habitual.
"Es espacio es menor" que en Naval
Explicó Martínez Salvador una idea que ya habían comentado ayer los vecinos: la idoneidad de aprovechar la salida del festival de Naval –ahora ya adecuado como paseo público mientras se desarrolla el plan especial del parque empresarial– para llevar eventos culturales a los barrios. "Este certamen literario es uno de los principales eventos culturales que se celebra en la ciudad y es sabido nuestro compromiso de que las actividades culturales no ocurran siempre en la misma zona y de que también puedan estar distribuidas por los barrios", razonó el forista. "Podemos decir que llevamos a La Calzada la Semana Negra y estamos seguros de que saldrá a la perfección", añadió.
Este lunes, el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, había añadido también al argumentario de esta propuesta de ubicación la posibilidad de que la Semana Negra sirviese como altavoz a las reivindicaciones de la zona oeste, en concreto con el plan de accesos a El Musel y el aún vigente problema del paso de tráfico pesado por Cuatro Caminos. También comprometió un "control de los niveles de ruido" y aportar "garantías de descanso para los vecinos". Fue al hablar de este tema con la asociación "Alfonso Camín" cuando se debatió la idea de aprovechar la distribución del Arbeyal para que las instalaciones más ruidosas, vinculadas a la parte lúdica, se ubiquen más al fondo de paseo, como donde están hoy las caravanas, y dejar los espacios más próximos a las viviendas –el lado más próximo a la EMA y el Santa Olaya– para las casetas de libros.
Un evento cultural en evolución y acostumbrado a cambiar de "casa"
El cambio de ubicación de la Semana Negra llega en un momento de transformación de un festival literario fundado a finales de los 80, con 38 ediciones a sus espaldas, y que se ha ido adaptando a los tiempos. Desde finales de 2023 el evento cuenta con un nuevo director, el escritor Miguel Barrero, que sucedió al dibujante Ángel de la Calle. Desde entonces el certamen ha sumado una cuarta parta para paliar la demanda de espacios de entidades y asociaciones que hasta entonces no lograban un hueco en el recurso. Está ahora por ver cómo se podrá encajar esto tras el traslado al Arbeyal, donde el festival dispondrá previsiblemente de menos metros cuadrados.
En la pasada edición, como novedad, se arrancó el evento con un programa doble. Respecto a su ubicación, aunque el enclave de Naval se había consolidado con el paso de los años lo cierto es que la Semana Negra siempre ha sido de alguna manera itinerante: desde su inauguración en El Musel pasó por espacios como el entorno de El Molinón, Fomento y Poniente. Ayer, Carmen Eva Pérez, portavoz socialista, señaló que, si bien el Arbeyal ya fue sede de la Semana, el cambio "no estará exento de complicaciones" por tratarse "de una zona de playas y en expansión", pero confía en que se dé con una solución que "sirva a la finalidad" de un festival "de larga tradición". Sara Álvarez Rouco (Vox), por su parte, reprochó la "opacidad" del gobierno al comunicar este cambio y pidió preguntar a "los vecinos del Arbeyal que pagan pisos carísimos" sobre su opinión de un festival que ella define como un "chiringuito".
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo