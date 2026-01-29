El Clúster Smart City Asturias identifica cuatro proyectos para impulsar la movilidad sostenible entre la zona rural y urbana de Gijón

Gijón Impulsa e Innovasturias presentaron ayer en las instalaciones de Gijón Impulsa en el Parque Científico Tecnológico, los resultados de la segunda fase del proyecto CASA Gijón Lab, enfocado a identificar proyectos clave para la ciudad, sobre una de las prioridades temáticas de la estrategia del municipio: vida saludable y envejecimiento activo. El proyecto ha sido financiado por la última convocatoria de financiación, con la línea de incentivos al ecosistema de desarrollo empresarial 2025.

Luis Díaz, Director-Gerente de Gijón Impulsa, destacó durante su intervención en la presentación de estos proyectos que "el papel de Gijón Impulsa pasa por apoyar proyectos que puedan ofrecer soluciones a los retos sociales detectados. Proyectos como estos, ayudan a establecer relaciones entre los distintos agentes del tejido empresarial local, y favorecen que estos retos sociales encuentren soluciones creativas para salvarlos. Desde el ámbito de la innovación se hace muy necesario ayudar a su implementación, de ser posible"

Por su parte, Beatriz G. Fanjul, Directora de Innovasturias indicaba que "se trata de la segunda fase de este proyecto, que ha logrado profundizar en los retos que se habían conseguido en la primera fase de desarrollo. Durante seis meses de trabajo colaborativo y de consenso, se ha trabajado sobre ideas q a medio plazo pueden hacerse realidad".

Los proyectos han sido identificados mediante un proceso de participación ciudadana y con el apoyo de stakeholders relacionados con el sector sanitario y la atención a nuestros mayores. Tras 6 meses de trabajo, se han identificado 4 proyectos cuyos pilotos pueden ser desarrollados en el municipio ya que se han diagnosticado a partir de las necesidades detectadas, como, por ejemplo, la Estrategia de Soledad no deseada.

En el desarrollo del proyecto se ha implementado una metodología muy participativa para identificar un grupo de stakeholders susceptibles de formar parte de un Consorcio de entidades que en el corto y medio plazo puedan participar en alguna convocatoria de financiación regional, nacional y europea.

A continuación, se explica brevemente cada uno de los proyectos.

1. Gijón Acompaña Comunidad: redes comunitarias para prevenir y reducir la soledad no deseada.

El objetivo general es reducir la soledad no deseada en Gijón mediante la coproducción comunitaria de redes sociales, apoyos psicosociales y espacios de participación, implicando activamente a personas mayores, asociaciones y agentes locales en el diseño de las soluciones.

2. Talento "Cuida Asturias" (TC-AST): sistema integral de reclutamiento, cualificación y retención de profesionales de cuidados y dependencia (Piloto Gijón)

Los objetivos generales del proyecto son:

• Incrementar profesionales disponibles y cualificados en cuidados en Gijón.

• Mejorar adecuación persona–puesto mediante reclutamiento por valores.

• Ofrecer itinerarios formativos con microcredenciales y prácticas para:

• Desempleados, reconversión profesional, jóvenes FP, retornados e inmigración.

• Perfiles medios y altos (TCAE, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, coordinación).

• Reducir rotación y abandono con mentorización, apoyo psicosocial y progresión profesional.

• Crear modelo escalable y sostenible con gobernanza público-privada.

• Garantizar enfoque ético y de profesionalización del sector.

3. Hogar vigía: monitorización para garantizar condiciones de vida y seguridad en el hogar – Piloto en Gijón

Los objetivos generales son:

• Diseñar una solución integrada de monitorización pasiva del hogar con IA para anticipar riesgos.

• Reducir tiempos de respuesta ante incidentes mediante alertas escalonadas.

• Medir patrones de actividad y bienestar (rutinas, sueño, movilidad).

• Implementar evaluación y personalización previa por vivienda y perfil de persona.

• Configurar kits específicos según necesidades, riesgos y recursos.

• Validar en Gijón eficacia, aceptación, usabilidad, coste-efectividad y escalabilidad, con enfoque de privacidad y ética.

4. Radio inteligente para el acompañamiento y la seguridad en el hogar.

El objetivo general es mejorar la seguridad, el bienestar emocional, la autonomía de personas mayores que viven en su domicilio y la participación en ocupaciones significativas, mediante una radio inteligente accesible que facilite la detección temprana de necesidades y la conexión con redes de apoyo.