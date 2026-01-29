Detenidos en Gijón los colaboradores de un joyero que asaltó un piso en el Centro

La Policía Nacional de Gijón ha confirmado la detención de dos hombres, uno de 20 y 43 años, por ser, supuestamente, los colaboradores de otro hombre, un joyero, que habría atracado un piso en la avenida de la Costa, el pasado 29 de diciembre. Este joyero fue arrestado el día de los hechos, pero los otros dos hombres ahora detenidos habían escapado. La detención se produjo el pasado lunes.

Según explican desde la comisaría de El Natahoyo, estos dos hombres son presuntos autores de la tentativa de un robo con violencia ocurrida el 29 de diciembre. La situación tuvo lugar en la avenida de la Costa y los moradores de la casa se encontraban dentro. Sufrieron lesiones de diversa consideración, remarcan desde la Policía Nacional.

Todo ello dio lugar a una amplia y compleja investigación para identificar a los autores. En el momento de la comisión del delito, se detuvo al joyero, de 45 años. Tras pasar a disposición judicial, ingresó en prisión provisional. Las gestiones realizadas después permitieron dar con los otros dos participantes. Los dos detenidos pasaron a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.