Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
La gijonesa era responsable del centro desde 2009 y una querida vecina de Pumarín
Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta, ha fallecido a los 64 años de edad. La querida responsable de la residencia había sufrido un repentino problema de salud en las últimas horas. Dirigía este centro, que es la mayor residencia pública de Asturias, desde hacía más de 15 años. Hacía tan solo unos meses, en septiembre, había sido pregonera de las fiestas de San Miguel en Pumarín, su barrio.
Nacida en Gijón el 23 de diciembre de 1960, Victoria García, era la quinta de siete hermanos y una gijonesa de pro. Residió en las calles Uría, San Bernardo y Menéndez Pelayo. Fue alumna del colegio La Asunción y una gran aficionada al deporte.
Cursó Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo y se especializó en lengua española, iniciando después su trayectoria profesional como docente en el Instituto Nacional de Empleo (hoy el SEPE). Después, trabajó en una oficina en La Calzada hasta que la llamaron para la residencia. Su largo recorrido en La Mixta tuvo quizás su gran reto en los años de pandemia, en los que la residencia logró superar los momentos más duros del covid sin grandes brotes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo