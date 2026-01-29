Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón

Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta, ha fallecido a los 64 años de edad. La querida responsable de la residencia había sufrido un repentino problema de salud en las últimas horas. Dirigía este centro, que es la mayor residencia pública de Asturias, desde hacía más de 15 años. Hacía tan solo unos meses, en septiembre, había sido pregonera de las fiestas de San Miguel en Pumarín, su barrio.

Nacida en Gijón el 23 de diciembre de 1960, Victoria García, era la quinta de siete hermanos y una gijonesa de pro. Residió en las calles Uría, San Bernardo y Menéndez Pelayo. Fue alumna del colegio La Asunción y una gran aficionada al deporte.

Noticias relacionadas

Cursó Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo y se especializó en lengua española, iniciando después su trayectoria profesional como docente en el Instituto Nacional de Empleo (hoy el SEPE). Después, trabajó en una oficina en La Calzada hasta que la llamaron para la residencia. Su largo recorrido en La Mixta tuvo quizás su gran reto en los años de pandemia, en los que la residencia logró superar los momentos más duros del covid sin grandes brotes.