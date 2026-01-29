Feten se supera para celebrar sus 35 años con "una oferta artística de gran calado": estas son las claves de la programación del certamen de Gijón

Gijón se convertirá en el gran escaparate de las artes escénicas dedicadas a la infancia y la juventud del 22 al 27 de febrero. Durante esas jornadas, la trigésima quinta edición de la Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias (Feten) ofrecerá 86 espectáculos e instalaciones con más de 200 pases de 82 compañías, procedentes de todas las comunidades autónomas de España y de ocho países. "Contamos con una oferta artística de gran calado", resaltó este jueves en la presentación del certamen la concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro.

La presentación de Feten 2026. / Juan Plaza

Aunque el sábado 21 de febrero habrá una jornada de preferia con distintas actuaciones por la ciudad, será el domingo 22 de febrero a las 18.00 horas cuando tendrá lugar la inauguración oficial de la feria en el teatro Jovellanos. El pistoletazo de salida llegará de la mano de la compañía "Orthemis Orchestra", con su hilarante propuesta musical "Bon Voyage!". La clausura del día 27 a las 19.30 horas también se desarrollará en el Jovellanos, con la actuación de Marta Sitjà y su aplaudido espectáculo de circo "Sóc".

La comunidad con mayor representación de compañías será Cataluña, con 22 propuestas. Le siguen Asturias (10), Valencia (6) y Madrid (5). La creación asturiana estará representada esta vez por "Higiénico Papel Teatro", "La sonrisa del lagarto", "LaPieza", "Luz de Gas Teatro", "Mago Martín-Doble M", "Meraki Cía.", "Yheppa Títeres", "Teatro del Cuervo", "Va VerdeyAzul" y Adrián Conde.

Para esta 35.ª edición, Feten contará con un total de 24 espacios escénicos, por los que pasarán obras con diversidad de técnicas y formatos. Habrá teatro, danza, títeres, sombras, objetos, circo, musical, magia, teatro documental, teatro de calle, instalaciones y juegos, entre otros atractivos. En esas obras se pondrá el foco en asuntos de interés como la diversidad como elemento enriquecedor, la memoria como clave para la supervivencia, el absurdo de las guerras, la importancia de los ancianos en la sociedad, la importancia del trabajo agrario y ganadero, la poesía de Lorca y el valor del tiempo, entre otros temas.

Una de las características que seguirá cuidando Feten es su clara vocación social. Al Hospital de Cabueñes llegará el 26 de febrero a las 17.30 horas el espectáculo "Gota", de Txema Muñoz. Asimismo, más de 3.300 niños de 42 colegios pasarán por la programación diseñada para centros escolares.

Peines con forma de pájaro

Como novedad, la cita cultural gijonesa dotará a los profesionales de un espacio "pro" de trabajo, donde se presentará el balance de la séptima edición de Camino Escena Norte y del Anuario de Teatro de Asturias 2025. En el marco de ese espacio se llevará a cabo el Espacio Internacional FETEN 2026, con ponentes de Suecia, Italia, Alemania y Jordania.

Juan Jareño y su equipo han apostado este año por unos peines con forma de pájaro como imagen de esta edición. "Es en referencia al teatro de objeto. Además, son aves migratorias en homenaje a todos los artistas internacionales que cada año paran aquí", expresaron en la presentación.

Noticias relacionadas

Por otro lado, la feria acogerá tres exposiciones en el Antiguo Instituto. Una de ellas es "Voces de Gaza", de Mahdi Kerera y la compañía palestina "Khoyout Theatre". Otra muestra llegará desde Andalucía, de la mano de "Escenoteca - Arte y Educación", que presentará "El tiempo de los objetos. De lo doméstico al cuento maravilloso". La tercera instalación será "35 años creciendo y seguimos jugando", con la que Feten conmemorará su historia para mirar al futuro con orgullo.