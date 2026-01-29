El Grupo Covadonga presenta en Gijón a su nuevo servicio médico: "Reafirmamos nuestro compromiso con la salud de nuestros socios"

El Real Grupo de Cultura Covadonga presentó esta tarde a su nuevo servicio médico, liderado por la doctora Aida Maestro. El presidente de la entidad, Joaquín Miranda, destacó que "reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros socios y deportistas".

Maestro asumirá la responsabilidad de dirigir el nuevo servicio médico del Grupo desde el 1 de febrero. Junto a ella estarán Yenisabel González, Alejandro Fajardo y Ana Sáez. Miranda señaló que "el servicio médico estará disponible para todos nuestros socios y deportistas, ofreciendo una atención integral". "La incorporación de la doctora Maestro refleja la filosofía de este club, rodearnos de los mejores profesionales para seguir mejorando la calidad de los servicios que prestamos a quienes forman parte del club. Estoy convencido de que esta nueva etapa será muy positiva para todos", desarrolló el presidente grupista, que agradeció la labor desarrollada por el Hospital Ribera Covadonga "por estos últimos cinco años de servicio, dedicación y compromiso con nuestro club".

La doctora Maestro es especialista en medicina del deporte y medicina de familia, además de experta en nutrición y en anatomía ecográfica. Asimismo, es investigadora en deporte y salud. Actualmente colabora con la Federación Española de Natación y la Federación Española de Balonmano, así como con los servicios del Patronato Deportivo Municipal de Cangas De Onís. "Nos parece la persona indicada para encabezar este proyecto", afirmó Iván Pidal, presidente de la Comisión de Salud y miembro de la junta directiva del Grupo.

Por su parte, Aida Maestro aseguró que "afronto esta nueva etapa en mi vida con mucha ilusión porque el Grupo no deja de ser un referente en el deporte". "Tenemos la idea de que el deportista no solo acuda a nosotros cuando está mal o hay una lesión, sino que queremos que sepa que puede recurrir a nosotros desde el inicio de su actividad deportiva", resaltó Maestro.

Por otra parte, el Grupo Covadonga firmó ayer la renovación de su alianza con Igualatorio Médico-Quirúrgico (IMQ) de Asturias.