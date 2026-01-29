Intervención policial en un parque de Gijón por la presencia de un jabalí y sus crías

La presencia de un jabalí y sus crías motivó la intervención de agentes de la Policía Local en el parque de Los Pericones después de recibir el aviso de la presencia de los suidos, que llegaron a provocar algún incidente con perros que se encontraban en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron los policías de la Unidad de Apoyo Aéreo de la Policía Local para peinar la zona con el dron, pues dispone de cámara térmica, algo clave para ese tipo de zonas y por la noche, pero, según explican fuentes municipales, "no localizaron nada".

Por seguridad, añaden las mismas fuentes, "controlaron los accesos para evitar problemas en la zona en la que creían que estaba el jabalí, pero sin cerrar el parque".