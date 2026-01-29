Intervención policial en un parque de Gijón por la presencia de un jabalí y sus crías
Los agentes supervisaron la zona con el dron, que dispone de cámara térmica, pero "sin localizar nada"
La presencia de un jabalí y sus crías motivó la intervención de agentes de la Policía Local en el parque de Los Pericones después de recibir el aviso de la presencia de los suidos, que llegaron a provocar algún incidente con perros que se encontraban en la zona.
Hasta el lugar se desplazaron los policías de la Unidad de Apoyo Aéreo de la Policía Local para peinar la zona con el dron, pues dispone de cámara térmica, algo clave para ese tipo de zonas y por la noche, pero, según explican fuentes municipales, "no localizaron nada".
Por seguridad, añaden las mismas fuentes, "controlaron los accesos para evitar problemas en la zona en la que creían que estaba el jabalí, pero sin cerrar el parque".
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo