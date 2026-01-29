Las jornadas del oricio llegan este año a casi 40 restaurantes y sidrerías de Gijón

Hasta 36 locales hosteleros, entre restaurantes y sidrerías, se suman este año a la cita gastronómica "La mar de oricios", que ofrecerá desde la cocina tradicional hasta la alta cocina y cocinas internacionales con este alimento como protagonista desde el 30 de enero hasta el 8 de febrero. "Es un evento que nace de lo local, pero con una clara proyección exterior, convirtiéndose en una herramienta que conecta gastronomía, cultura, territorio y economía, a la vez que refuerza la imagen de Gijón como una ciudad acogedora y comprometida con la calidad de sus productos", destaca el gerente de Divertia, Fernando Losada.

La presentación de estas jornadas tuvo lugar este jueves en la sidrería La Tonada de Madrid. Losada estuvo arropado por Vicente Fernández, de Nortegráfico; José Antonio Migoya, presidente de Fundación Gijón Rural; y Alejandro Fernández, de la cofradía del oricio. "La Mar de Oricios ofrece una imagen de campaña común para los locales que disponen de este producto, una apuesta que quiere destacar su importancia histórica y las posibilidades gastronómicas del oricio, que es apreciado en nuestra ciudad más que en ningún otro lugar", destacó, por su parte, Vicente Fernández.

Durante la puesta de largo de esta nueva cita gastronómica –una de las muchas que se sucederán hasta el mes de diciembre en Gijón– se destacó el carácter abierto e integrador de esta iniciativa que cuenta este año con la participación más alta de su historia. "Es una cita que rinde homenaje a uno de los productos más singulares del Cantábrico y que consolida a la ciudad como destino gastronómico y turístico", destacaron desde Divertia.

Este año, además, la propuesta se complementa con un código QR a través que permitirá al usuario conocer el origen del oricio, "así como su vinculación con Gijón, además de una guía a través de la Ruta del Oricio".