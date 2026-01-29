El joven agredido (tras mediar en un caso de abuso sexual) junto a la estación de buses de Gijón sufrió "lesiones gravísimas"

«Las lesiones abdominales que tenía eran muy graves. Fueron causadas con una enorme energía». De esta forma se expresó esta mañana la perita encargada de evaluar la gravedad de la paliza que sufrió un hombre junto a la estación de autobuses de Gijón el pasado 18 de enero de 2022. Este hombre se encontraba junto a una mujer en un banco de la calle Magnus Blikstad poco antes de ser agredido. El responsable fue otro hombre, de origen marroquí, que previamente había increpado a la mujer e, incluso, le había tocado el culo. La perita ofreció estas conclusiones en la vista oral celebrada esta mañana en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. La vista fue la segunda parte de un juicio que arrancó en noviembre, pero que tuvo que aplazarse a una segunda sesión al faltar el primer día personas clave para dirimir el asunto.

El caso se remonta a hace ahora cuatro años. Según explicaron las víctimas (la mujer también presentó denuncia y el acusado se enfrenta a un posible delito de tentativa de homicidio y otro de abuso sexual), ellos se encontraban en un banco de Magnus Blikstad tomando cervezas y escuchando música. Eran las 00.45 horas. En ese momento, se les acercó el procesado, con una copa de balón en la mano, y «les empezó a decir groserías». Le dijeron que se fuera, pero no lo hizo. La cosa fue a más, ya que el denunciado llegó a agarrar del culo a la mujer y le dijo: «Pero si te gusta». Fue entonces cuando el otro denunciante le recriminó su actitud y fue brutalmente agredido.

Recibió, según indicó en la primera sesión, un puñetazo directamente en la boca. El golpe le hizo caer al suelo. «Estaba mareado», afirmó en noviembre esta víctima que, tirada en la calle, recibió patadas en el rostro y el estómago. El resultado de esta brutal agresión se saldó con policontusiones en la cara (con dolor y tumefacción en la pirámide nasal, dolor mandibular, pérdida de dos piezas dentales y movilidad de una) y en el abdomen (pancreatitis aguda postraumática, laceración pancreática y hematoma), lesiones que hubieran comprometido su vida de no recibir asistencia inmediata, como recoge el Ministerio Fiscal. Tardó en curarse 289 días.

La sesión de hoy

En la sesión de hoy declaró uno de los agentes de la Policía Nacional que elaboró el atestado. Explicó, básicamente, que en un primer reconocimiento las víctimas identificaron al agresor, el cual tiene numerosos antecedentes policiales, pero que tuvieron más dudas en un segundo reconocimiento porque había cambiado ligeramente de peinado.

El investigado no se quedó en el lugar de los hechos cuando supuestamente perpetró la agresión, sino que se dio a la fuga. La parte más relevante fue la de la perito, que concretó que, efectivamente, las lesiones que sufrió el hombre apalizado fueron muy graves y pusieron en riesgo su vida. A preguntas de la defensa del acusado, comentó que el responsable de los hechos sabía, de alguna forma, lo que hacía, puesto que su reacción fue lógica. Es decir, cometió la agresión y escapó.

Así las cosas, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones. El Ministerio Fiscal solicitaba una pena de siete años y seis meses de prisión, más otros cinco años de libertad vigilada, por un delito de tentativa de homicidio. A esto también suma otra condena por un delito de abuso sexual de dos años de cárcel, junto con la prohibición de aproximarse a la víctima. La acusación particular del hombre que recibió la paliza elevaba a nueve años la petición de cárcel por el posible delito de homicidio en grado de tentativa. El caso quedó visto para sentencia. El acusado se encuentraba ya en prisión.