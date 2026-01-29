Estas son las cuatro "Comadres de Oro" de la tertulia feminista de Gijón... y también han fallado el "Felpeyu"

La Tertulia Feminista Les Comadres ya ha dado a conocer el fallo de sus premios anuales. Tras una jornada de votaciones intensa, las integrantes de la asociación han decidido que las cuatro "Comadre de Oro" sean la cantautora Marisa Valle Roso, el Telecable Hockey Club, la socióloga María Ángeles Durán Heras y la comunicadora María Pozo Baena, conocida como "Barbijaputa". El "Felpeyu" de esta edición ha recaído sobre la empresa alemana "Bayer".

Aunque tradicionalmente la asociación solía conceder un solo galardón de "Comadre de Oro" cada año, esta vez han decidido que sean cuatro las premiadas con motivo del 40.º aniversario de la tertulia.

Las mujeres o entidades distinguidas están divididas en las categorías de artes, deportes, ciencia e investigación y activismo.

En el área de artes, la "Comadre de Oro" es la cantautora Marisa Valle Roso, de quien Les Comadres destacan "su enorme talento y profundo compromiso con el feminismo y el folclore de nuestra tierra". Además, la artista regaló el año pasado a Les Comadres el himno "El tren de la libertad" y en otras muchas de sus canciones denuncia la violencia de género. La otra candidata era la escritora y editora Esther Prieto Alonso.

El Telecable Hockey Club Femenino se ha impuesto en la categoría de deportes a la periodista Paloma del Río "por su excelencia deportiva y su impacto social". "Sus jugadoras inspiran a niñas con valores de sororidad y empoderamiento, transformando victorias en actos comunitarios de igualdad. Son un modelo feminista sobre patines", subrayan Les Comadres.

En ciencia e investigación, la ganadora es María Ángeles Durán Heras, socióloga pionera del feminismo español. "Su legado académico forma generaciones de feministas, visibilizando cómo el cuidado femenino sostiene la sociedad", destacan desde la tertulia feminista. La otra posible premiada en la categoría era la también investigadora y profesora de Geografía Humana en la Univesidad de Alicante Lydia Delicado Moratalla.

En la categoría de activismo, las componentes de Les Comadres han votado por mayoría a la escritora y comunicadora María Pozo Baena, conocida como "Barbijaputa". La otra opción era la periodista Nuria Coronado Sopeña.

Por último, Les Comadres han nombrado "Felpeyu" a la empresa Bayer por "su campaña publicitaria denigrante para las mujeres con el lema 'No todas estamos hechas para oler a pescado ahí abajo'". "Este desprecio estereotipado del cuerpo de las mujeres es inconcebible en pleno siglo XXI y resulta incomprensible que se utilice como estrategia comercial en una campaña publicitaria despreciando a más del 50% de la población", expresan Les Comadres. Los otros candidatos al "Felpeyu" eran el alcalde de Tinajo, Jesús Machín; el director general de Lucha contra la Violencia de Género en la Xunta de Galicia, Roberto Barba, y el alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez Fernández-Alfaro.

Los premios "Comadre de Oro" serán entregados el 12 de febrero en La Buena Vida, donde a las 20.00 horas dará comienzo la cena y la gran fiesta de Les Comadres. En esta cita estará la orquesta "Assia".