Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años

A Oysho, una de las marcas del imperio textil de Amancio Ortega, le quedan muy pocas horas en Gijón. La tienda, ubicada en la céntrica calle Corrida, cerrará este viernes, día 30 de enero, como consecuencia de una estrategia de reestructuración llevada a cabo por el grupo Inditex, que ya ha provocado el cese de una treintena de establecimientos en todo el país. Con la persiana bajada en Gijón, Asturias se quedará con un solo Oysho: el que se encuentra en la calle Uría de Oviedo.

"Les informamos que esta tienda permanecerá cerrada de manera definitiva a partir del 30/01/2026. Les seguimos atendiendo en nuestra tienda de la calle Uría de Oviedo y en oysho.com". Ese es el cartel que se puede leer en el escaparate de la tienda de Gijón. Este establecimiento abrió hace diez años, en 2016, coincidiendo con el auge de la marca. Oysho empezó vendiendo ropa interior y pijamas y acabó, en estos últimos años, especializándose en las prendas deportivas.

La tienda en la calle Corrida / LNE

El cierre de Zara

La marcha de Oysho de Gijón recuerda a lo ocurrido en Avilés con Zara en 2023. Su única tienda en la ciudad y de las más antiguas del país cerró entonces con motivo de una nueva estrategia de Inditex. En 2020, el año de la pandemia, la compañía decidió reducir en 1.200 sus establecimientos en todo el mundo. Emprendió en consecuencia un proceso de cambio en sus establecimientos a pie de calle que pasaba por cerrar los más pequeños, como el de Avilés, y abrir superficies comerciales de mayor dimensión, como el que tiene Parque Principado.

Con el cierre de Oysho en Gijón queda vacío uno de los establecimientos más visibles y grandes de la calle Corrida. Ahora la pregunta es: ¿Quién lo ocupará? Porque está claro que es un local muy jugoso para cualquier marca comercial. En la misma calle se encuentran marcas tan famosas como Zara Hombre, Scalpers, Massimo Dutti, Mango, El Ganso...

En La Coruña cerró precisamente esta semana la primera tienda de Zara, abierta hace medio siglo y donde Amancio Ortega inició su imperio textil.