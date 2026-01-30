Aluvión de confirmaciones en la parroquia gijonesa de San Lorenzo: "Crece el interés de los jóvenes por la religión"

Medio centenar de jóvenes se confirmaron esta tarde en la parroquia de San Lorenzo, ante una iglesia a rebosar, y en lo que a juicio de Jorge Cabal, párroco del templo, es una muestra más de que "está creciendo el interés entre la gente joven por la cuestión religiosa".

El año pasado, por ejemplo, habían sido 38 jóvenes los que se confirmaron. Se trató el de esta tarde de un acto conjunto entre los jóvenes de la propia parroquia y alumnos del colegio de la Inmaculada. "El cole y la parroquia se quieren mucho", decía Cabal entre risas.

Estaba previsto que oficiase la misa el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, pero finalmente no pudo asistir. Estuvo presente, sin embargo, Adolfo Mariño, vicario general.

Señaló Cabal, en una primera bievenida a las familias, que la unión del colegio y la parroquia es importante. Dijo: "No entendemos de territorios ni de nacionalidades ni del color de piel. Ni siquiera de las ideas, porque las ideas separan y el amor une".

Noticias relacionadas

También animó a todos los asistentes, en muchos casos jóvenes y familiares de los confirmados, a "despreocuparse por hacer fotos", porque había un fotógrafo oficial de la parroquia, y les pidió también dejar el móvil guardado: "Dios no necesita el móvil para comunicarse contigo".