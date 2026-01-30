Dos encapuchados asaltan de madrugada una clínica en Gijón: la Policía acudió tras los gritos de una vecina

Aparatoso intento de atraco en una clínica dental de la Carretera del Obispo, en Pumarín. Ocurrió esta pasada madrugada cuando, según cuentan los afectados, dos hombres forzaron la puerta de entrada y reventaron la cristalera del local para acceder a su interior. Los gritos de una testigo desde la ventana y la alarma del negocio frustraron, por suerte, el robo como tal: los ladrones se marcharon sin nada.

El negocio, sin embargo, sufrió daños materiales, y su dueño, que hoy ha tenido que cancelar su agenda con pacientes, tendrá que cambiar la puerta.

Los hechos ocurrieron en torno a la una de la madrugada en la calle citada y a la altura del número 10. Se dio la casualidad de que los responsables del negocio viven cerca y escucharon ruidos de cristales rotos, por lo que pudieron asomarse a la ventana y ver que les estaban intentando atracar. Sus gritos y la alarma de seguridad distrajeron a los ladrones.

Los ladrones llegaron a forzar una gaveta creyendo que encontrarían dinero, pero solo había papeles, y decidieron salir huyendo antes de que correr más riesgo de ser atrapados. Parte del atraco fue grabado por las cámaras de seguridad de la clínica, que ya está en contacto con la Policía.

Noticias relacionadas

El mes pasado y en esta misma calle, ya en el barrio de Contrueces, un hombre atracó también una tienda de congelados a punta de cuchillo. El responsable de este robo fue detenido poco después de cometer el delito. Se trataba de un hombre de 39 años y fue arrestado por agentes de la Policía Local que, estando de servicio en el barrio, vieron que aquel varón coincidía con las descripciones físicas que constaban del sospechoso.