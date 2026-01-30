La Banda de Gaitas "Villa de Xixón" triunfa ante 18.000 personas en Arabia Saudí: "Jamás habíamos vivido algo así"

La Banda de Gaitas "Villa de Xixón" protagonizó este viernes el acto de clausura de los "Spanish Days", la cita cultural que arrancó el pasado 12 de enero en el Centro Rey Abdulaziz para la Cultura Mundial, ubicado en la ciudad saudí de Dhahran.

Después de haber triunfado en el desfile de San Patricio de Nueva York en marzo de 2025 y en la Exposición Internacional de Osaka, Japón, en octubre, la formación liderada por José Luis García Díaz ha completado un nuevo éxito internacional, esta vez en Arabia Saudí. La actuación de diecinueve componentes de la banda gijonesa puso el broche de oro al evento, que durante más de 20 días ha servido de escaparate para la cultura española. A lo largo de la cita ha habido espectáculos de flamenco, zarzuela y música tradicional gallega y asturiana. En la ceremonia final se congregaron más de 18.000 personas, según fuentes de la organización del evento.

"Jamás habíamos vivido una experiencia intercultural tan inmersiva, respetuosa y educada hacia nuestra música tradicional", aseguró García, que añadió que "veníamos a vivir una experiencia y hemos encontrado un hogar".

Diecinueve componentes de la banda

En esta nueva experiencia internacional, la Banda de Gaitas "Villa de Xixón" ofreció un repertorio de obras muy variado, en el que hicieron especial hincapié en muñeiras y saltones.

Este sábado tendrá lugar la segunda gala de clausura de los "Spanish Days", en la que la banda volverá a participar para seguir presumiendo de la cultura asturiana en Oriente Medio. Más allá de su papel en las galas, el propio García, Nel Villanueva y Saturnino Martínez también realizaron dos conciertos diarios del 20 al 28.