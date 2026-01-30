Los centros educativos de Gijón se vuelcan en la celebración del Día de la Paz "para que no haya guerras"

Los centros educativos de Gijón celebraron esta mañana el Día Escolar de la Paz y la No Violencia con actos simbólicos, lecturas de manifiestos, música y actividades participativas que pusieron el acento en la convivencia, el respeto y la diversidad. Desde Infantil hasta Bachillerato, el alumnado se implicó en una jornada que volvió a convertir las aulas y los patios en espacios de reflexión colectiva.

Uno de los actos tuvo lugar en la Escuela Revillagigedo de Formación Profesional, donde alumnado y profesorado se reunieron en la cancha cubierta para conmemorar la jornada. El centro puso el foco en la convivencia entre culturas y países, una realidad cotidiana en un colegio en el que conviven estudiantes de hasta 23 nacionalidades diferentes. El acto incluyó la lectura de los países de procedencia del alumnado, la colocación de banderas formando un semicírculo, la mención de países en conflicto acompañada de velas y la lectura de un manifiesto por la paz a cargo de dos alumnos, antes de cerrar con la canción "Bajo el mismo sol".

En el colegio Jovellanos, la celebración puso el broche final a una semana completa dedicada a la paz. Durante los días previos, el alumnado participó en talleres y elaboró palomas de la paz integradas en el proyecto artístico del centro. Todo el colegio participó en un flashmob al ritmo de Seguiremos, de Macaco, y en la lectura de un manifiesto que corrió a cargo de tres alumnos de sexto curso. “Para no haber guerras y estar todos felices”, resumió Emma Cuervo al explicar por qué es importante el Día de la Paz, mientras David Noriega y Adriana Botrán destacaban que “representa respeto e igualdad”.

Colegio La Asunción. / LNE

La lluvia obligó a modificar parte de los planes en el colegio Asturias, que había previsto una celebración conjunta en el exterior con el colegio Los Campos. Finalmente, el alumnado de ambos centros formó un gran círculo en la pista cubierta, donde los cursos de sexto representaron con sus cuerpos las letras de la palabra "PAZ", en mayúsculas. La jornada incluyó la lectura de escritos elaborados por todo el alumnado, canciones y una acción simbólica con cintas y mensajes que, pese a las dificultades meteorológicas, mantuvo el espíritu de convivencia. Durante la semana, además, se trabajaron actividades en las aulas, como corazones con mensajes, puzzles de la paz o trabajos que vinculaban valores y contenidos escolares.

Referentes, puzles y murallas

En el colegio Patronato San José todo el alumnado y profesorado lució un lazo blanco pintado en la mejilla como símbolo. Los más pequeños reflexionaron sobre cuál debería ser la “fórmula de la paz”, mientras que el alumnado mayor representó a ocho premios Nobel de la Paz, como Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi o Malala, explicando brevemente sus trayectorias, antes de cantar juntos Paz, de Juanes, como cierre del acto.

Otros centros apostaron por dinámicas adaptadas a cada etapa. En el colegio La Asunción, todo el alumnado salió al patio para construir un “puzle de la paz” formado por compromisos trabajados previamente en las aulas, como compartir, respetar o acoger la diversidad. Cada curso elaboró su propia ficha y un pequeño escrito asociado al valor trabajado. La jornada incluyó la lectura de un manifiesto elaborado por Bachillerato y actuaciones musicales, como La samba de la paz y Que canten los niños.

En el colegio Santa Olaya, el alumnado de Primaria celebró el Día de la Paz asistiendo a conciertos didácticos de la OSPA en Oviedo, mientras que Infantil levantó una simbólica “muralla de papel” con palabras como respeto, amor o ayuda, que fue derribada al ritmo de la canción Abre la muralla.

En el colegio Nicanor Piñole, todo el alumnado de Infantil trabajó el cuento Solo una puntita y confeccionó de forma colectiva una bufanda con retales traídos de casa, que después lucieron mientras cantaban juntos.