Cine y flores en un homenaje a los Abogados de Atocha

La proyección esta tarde, a las 18 horas en el centro municipal de El Llano, de la película "Siete días de enero", de Juan Antonio Bardem, abre los actos del homenaje a los Abogados de Atocha en el 49º. aniversario de su asesinato por un grupo ultraderechista, que han organizado en Gijón de manera conjunta Izquierda Unida, Comisiones Obreras y el Partido Comunista de Asturias.

Unos actos que tendrán continuidad el sábado, a las 12.30 horas, con una ofrenda floral en el parque de Nuevo Gijón que desde 2018 lleva el nombre de Jardines Abogados de Atocha En este acto intervendrá el coordinador local y concejal de IU Xixón, Alejandro Farpón, y el vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha, Jaime Cedrún.

En ambos actos del homenaje se contará con la presencia de Aida Sánchez Rodríguez, hija de Simón Sánchez Montero, histórico dirigente y diputado del PCE en las legislaturas de 1977 y 1979, y de Carmen Rodríguez Campoamor, represaliada del franquismo. Además, Aida Sánchez ha desempeñado cargos de responsabilidad en Comisiones Obreras desde la Secretaría de Comunicación, siendo la coordinadora de la revista "Gaceta Sindical. Reflexión y Debate".