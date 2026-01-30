Concluye el juicio por agresión en Magnus Blikstad

"Las lesiones abdominales que tenía eran muy graves. Fueron causadas con una enorme energía". Así describió ayer, en la sección octava de la Audiencia Provincial, la perito encargada de valorar el ataque sufrido por un chico en Magnus Blikstad, tras haber intentado mediar entre su agresor y una chica a la que el procesado tocó el culo. La declaración tuvo lugar en la segunda sesión de un juicio que arrancó en noviembre y donde se juzga a un hombre de origen marroquí, que se enfrenta a cargos de homicidio en grado de tentativa y abuso sexual.

Los hechos pasaron el 18 de enero de 2022 en el entorno de la estación de buses. El chico agredido se encontraba con una amiga suya tomando cerveza y escuchando música en un banco, cuando apareció el procesado. Este tocó el culo a la mujer y le dijo "pero si te gusta". El otro chico, el que sufrió la paliza, le recriminó y recibió, supuestamente, un puñetazo en la boca que lo tumbó y luego, desde el suelo, varias patadas.

En la sesión, la perito confirmó que las lesiones perfectamente podrían haber acabado con su vida y dijo, entre otras cosas, que el procesado, con muchos antecedentes, sabía lo que hacía porque escapó luego del lugar. Se le piden 7 años y medio por el homicidio (9 pide la acusación particular) y dos por el abuso sexual.