Divertia fija su plan de empleo y licita un nuevo contrato para el equipo del FICX

De personal y plantillas se hablará hoy mucho en el consejo de administración de Divertia, cuyo orden del día incluye desde la aprobación del plan de empleo de la empresa al arranque de la tramitación de un nuevo contrato de gestión del personal que organiza y ejecuta las actividades vinculadas al Festival Internacional de Cine con un presupuesto de 339.400 euros (impuestos incluidos) para su desarrollo inicial entre el 1 agosto de este año y el 31 de julio de 2027. El contrato incluye la opción de un año de prórroga.

En cuanto al plan de empleo las iniciativas a ejecutar entre 2026 y 2028 pasan por la promoción interna de ocho personas, la consolidación de dos técnicos y la cobertura de las vacantes por jubilación de cinco personas. Junto a este plan al consejo van la propuesta de aprobación del pago de turnicidad para el personal de escenario y la atribución temporal a un realizador del equipo del cargo de responsable de producción hasta que se cubra el vacío del puesto tras la jubilación de Luis Cascallana.

Noticias relacionadas

También se presentan los pliegos del contrato para el servicio de seguridad de las actividades promovidas por Divertia con 576.774 euros (IVA incluido) para cuatro años.